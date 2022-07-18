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۲۷ تیر ۱۴۰۱، ۲۲:۳۵

برای شرکت در نشست سه جانبه؛

رجب طیب اردوغان وارد تهران شد

رجب طیب اردوغان وارد تهران شد

رئیس جمهور ترکیه برای شرکت در نشست سه جانبه سران ضامن روند آستانه که فردا با حضور رؤسای جمهور ایران، ترکیه و روسیه در تهران برگزار می‌شود وارد تهران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برای شرکت در نشست سه جانبه سران ضامن روند آستانه که فردا برگزار می‌شود وارد تهران شد.

نشست سه جانبه سران ضامن روند آستانه با حضور رؤسای جمهور ایران، ترکیه و روسیه در تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 5541482
هادی رضایی

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