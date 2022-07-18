رجب طیب اردوغان وارد تهران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برای شرکت در نشست سه جانبه سران ضامن روند آستانه که فردا برگزار می‌شود وارد تهران شد.

نشست سه جانبه سران ضامن روند آستانه با حضور رؤسای جمهور ایران، ترکیه و روسیه در تهران برگزار می‌شود.