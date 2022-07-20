منبع فیلم جدید شیامالان لو رفت/ معرفی کتابی که از آن اقتباسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کولیدر، ام. نایت شیامالان بهار امسال آغاز فیلمبرداری «به در کلبه بکوب» را اعلام، اما از انتشار توضیحی درباره خطوط داستانی فیلم خودداری کرد.

اکنون روشن شده است که «به در کلبه بکوب» در واقع اقتباسی از کتابی با عنوان «کلبه‌ای در ته دنیا» است که با تحسین استیون کینگ هم روبه رو شده بود.

پس از حدس و گمان‌های بسیاری که درباره فیلم جدید این کارگردان به راه افتاده بود، پل ترمبلی نویسنده ژانر وحشت فاش کرده که این فیلم با اقتباس از کتاب او با عنوان «کلبه‌ای در ته دنیا» ساخته شده است.

در حالی که توضیح مختصر داستان این فیلم هواداران شیامالان را متعجب کرده بود، ترمبلی در مورد حفظ رازداری گفت: همه تلاشم را کردم تا شایعات اینترنتی را آرام کنم، اما دیگر ادامه سکوت غیرممکن شده بود.

حالا که اجازه صحبت درباره این فیلم داده شده، ترمبلی ۵۱ ساله می‌گوید مانند بیشتر اقتباس‌ها، تغییرات داستانی و تفاوت‌هایی در مقایسه با کتاب، در فیلم وجود دارد و به همین دلیل آنهایی که کتاب را خوانده‌اند، باز هم از دیدن فیلم شگفت‌زده می‌شوند.

این کتاب نخستین بار سال ۲۰۱۷ برای اقتباس مورد توجه قرار گرفت، اما وقتی کارگردانی که انتخاب شده بود به نتیجه نرسید، شیامالان که تهیه کننده بود خودش وارد عمل شد و با بازنویسی فیلمنامه، کارگردانی را هم به عهده گرفت.

این نویسنده می‌گوید: پس از اینکه شیامالان جلو آمد فیلم وارد مرحله پیش‌تولید و سپس تولید شد.

این رمان که سال ۲۰۱۸ منتشر و سال بعد برنده جایزه برام استوکر شده درباره خانواده‌ای است که برای گذراندن تعطیلات به نیوهمپشایر می‌روند، اما با گروگان گرفته شدن آن‌ها توسط گروهی، همه چیز به هم می‌ریزد و گروگان‌گیرها از پایان دنیا می‌گویند.

۱۲ ژوئن اعلام شد که شیامالان کار فیلمبرداری این فیلم را به پایان برده است. این کارگردان سال ۲۰۱۹ با کمپانی یونیورسال قراردادی برای ساخت ۲ فیلم را امضا کرد که یکی «پیر» در سال ۲۰۲۱ اکران شد و دومی این فیلم بود. «پیر» هم با اقتباس از یک رمان مصور ساخته شده بود.

در فیلم «به در کلبه بکوب» بازیگرانی چون دیو باتیستا، نیکی آموکا برد، جاناتان گراف، روپرت گرینت و بن آلدریج بازی کرده‌اند. گفته شده این فیلم یادآور فیلم‌های دهه ۱۹۹۰ است.

«به در کلبه بکوب» فوریه ۲۰۲۳ راهی سینماها می‌شود.