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۲۹ تیر ۱۴۰۱، ۹:۳۹

در مجمع عمومی سالانه؛

عملکرد مالی شرکت کنترل ترافیک تهران بررسی شد

عملکرد مالی شرکت کنترل ترافیک تهران بررسی شد

در مجمع عمومی سالانه شرکت کنترل ترافیک تهران عملکرد مالی این شرکت در سال ۱۴۰۰ بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی عادی سالانه شرکت کنترل ترافیک تهران برای بررسی صورت‌های مالی و استماع گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ به ریاست سید مجتبی شفیعی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران برگزار شد.

در مجمع عمومی عادی سالانه شرکت کنترل ترافیک تهران، مدیر کل امور مجامع و حسابرسی شهرداری، اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، نمایندگان سهام و مدیران این شرکت و رئیس اداره حقوقی و املاک معاونت حضور داشتند.

در این نشست، نماینده مؤسسه حسابرسی بهمند به‌عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، گزارش این مؤسسه را در خصوص صورت‌های مالی قرائت کرد و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی شرکت را در سال مالی ۱۴۰۰ مطلوب ارزیابی کرد.

در ادامه این نشست، پوریا علیمردانی، مدیرعامل این شرکت، گزارشی از فعالیت هیئت مدیره این شرکت در سال گذشته و نیز گزارشی از برنامه‌های سال جاری ارائه کرد و پس از بحث و بررسی، صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، مورد بررسی و تصویب مجمع عمومی سالانه قرار گرفت.

کد مطلب 5542550
مهشید جعفری معظم

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