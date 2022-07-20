عملکرد مالی شرکت کنترل ترافیک تهران بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی عادی سالانه شرکت کنترل ترافیک تهران برای بررسی صورتهای مالی و استماع گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ به ریاست سید مجتبی شفیعی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران برگزار شد.
در مجمع عمومی عادی سالانه شرکت کنترل ترافیک تهران، مدیر کل امور مجامع و حسابرسی شهرداری، اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، نمایندگان سهام و مدیران این شرکت و رئیس اداره حقوقی و املاک معاونت حضور داشتند.
در این نشست، نماینده مؤسسه حسابرسی بهمند بهعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، گزارش این مؤسسه را در خصوص صورتهای مالی قرائت کرد و عملکرد مالی و جریانهای نقدی شرکت را در سال مالی ۱۴۰۰ مطلوب ارزیابی کرد.
در ادامه این نشست، پوریا علیمردانی، مدیرعامل این شرکت، گزارشی از فعالیت هیئت مدیره این شرکت در سال گذشته و نیز گزارشی از برنامههای سال جاری ارائه کرد و پس از بحث و بررسی، صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، مورد بررسی و تصویب مجمع عمومی سالانه قرار گرفت.
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