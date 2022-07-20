رمان ایرانی «تَمیان» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، رمان «تَمیان» نوشته هایده رحیمی بهتازگی توسط انتشارات هیلا منتشر و راهی بازار نشر شده است.
هایده رحیمی نویسنده اینرمان، فارغالتحصیل رشته ایرانشناسی است و پیشتر داستانهای کوتاهی را در مجلات و مطبوعات ادبی منتشر کرده است. او سال ۹۹ هم کتاب داستانی «بنبست بیساز» را به چاپ رساند.
تمیان یکواژه در زبان کردی و بهمعنای درد و اندوه است؛ اندوهی که مثل مه غلیظ، رفاقت دو نفر را از بین میبرد. در اینداستان، دو پسر جوان حضور دارند که بهخاطر جبر شرایط ناچار میشوند کاری را که دوست ندارند، بپذیرند؛ اینکه وارد یکخانه کوچک شوند از بالکناش، حیاط خانه روبرویی را زیر نظر بگیرند. آنها باید زاغسیاه کسی را چوب بزنند.
در قسمتی از اینکتاب میخوانیم:
عصبی شده بودم: «مرسی که یادآوری میکنی باید درسم رو بخونم. معلومه که میخونم. تو چه مرگته؟ حتی تو چشامم نگاه نمیکنی. چطور میتونی بگی تنها شانس من برای با تو بودن! اینوسط "ما" چی شد؟ فقط من باید برای با تو بودن سعی کنم؟ دیگه تو لازم نیس کاری بکنی؟»
«چهکار باید بکنم؟ هر دو هفته یهبار دوازدهساعت راه رو بکوبم و بیام که با ترس و لرز چندساعت هم رو ببینیم؟ خیلی خودخواهی که این رو ازم میخوای.»
«من میگم باشه من میآم اونجا دیدنت. کی گفتم هی تو بیا. تو میگی اصلا هم رو نبینیم! اینه که عجیبه.»
«چرا بیخود بحث میکنی سوران. میگم شرایط سخت شده. الانم سرم درد میکنه باید برم.»
«فهمیدم چهخبره! یادت رفته من آدم باهوشیام و نمیتونی با این اراجیف سرم رو گرم کنی؟ تو دلت دیگه پیش من نیست. دردت اینه.»
«حوصله ندارم باهات بحث کنم. باید برم.»
اینکتاب با ۱۹۲ صفحه، شمارگان ۵۵۰ نسخه و قیمت ۵۵ هزار تومان منتشر شده است.
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