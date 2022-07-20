عراق به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق، بغداد امروز چهارشنبه در واکنش به حمله توپخانه ای ترکیه به استان دهوک در شمال اقلیم کردستان، به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرد.

در همین خصوص یک منبع دیپلماتیک، شکایت عراق به شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد حمله توپخانه ای ترکیه به دهوک را تأیید کرد و گفت: بغداد سلسله اقداماتی را برای توقف تجاوزات ترکیه اتخاذ خواهد کرد.

بر همین اساس مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق، در واکنش به این حمله ترکیه تاکید کرد که بغداد حق واکنش به تجاوز ترکیه را برای خود محفوظ می‌داند و دولت برای حفاظت از شهروندانش همه اقدامات لازم را در پیش خواهد گرفت.

وی افزود: نیروهای ترکیه بار دیگر در اقدامی که نقض حاکمیت عراق به حساب می‌آید، مرتکب تجاوز آشکار شدند و جان و امنیت شهروندان عراقی را هدف قرار دادند.

همچنین گروه‌ها، شخصیت‌ها و مقامات سابق و فعلی عراق حمله ترکیه به شمال عراق را محکوم کردند.

مقتدی صدر رهبر جریان صدر در بیانیه‌ای در واکنش به حمله ترکیه به شمال عراق گفت که آنکارا با این گمان که عراق تنها واکنش ضعیفی از خود نشان خواهد داد، وقاحتش را بیشتر کرده است.

گفتنی است، منابع عراقی از حمله توپخانه‌ای ارتش ترکیه به شمال عراق خبر دادند که طی آن تاکنون ۶ نفر کشته و ۲۶ نفر دیگر زخمی شده اند.