واکنش عراق به حمله توپخانه ای ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق، وزارت خارجه عراق حمله توپخانه ای ارتش ترکیه به یک منطقه گردشگری در شمال این کشور را به شدت محکوم کرد و آن را نقض حاکمیت بغداد دانست.

وزارت خارجه عراق در بیانیه‌ای افزود: چنین مواضع و اقداماتی نقض حاکمیت عراق و تهدیدی علیه شهروندان است و چنین تجاوزی در حقیقت امنیت و ثبات ملت عراق را نشانه گرفته است.

در این بیانیه آمده است: ما این تجاوز که مخالف قوانین بین المللی است را به شدت محکوم می‌کنیم و از مصطفی الکاظمی نخست وزیر می‌خواهیم که یک کمیته حقیقت یاب به ریاست فواد حسین وزیر امور خارجه در این خصوص تشکیل دهد تا جزئیات دقیق این جنایت روشن شود.

بیانیه مذکور افزود: همه اقدامات در بالاترین سطوح دیپلماتیک ازجمله مراجعه به شورای امنیت سازمان ملل اتخاذ خواهد شد.

منابع عراقی از حمله توپخانه‌ای ارتش ترکیه به شمال عراق خبر دادند که طی آن تاکنون ۶ نفر کشته و ۲۶ نفر دیگر زخمی شده اند.

بنابر اعلام رسانه‌های عراقی در این حمله توپخانه‌ای منطقه باتیفا در اقلیم کردستان عراق هدف قرار گرفته و در نتیجه آن شماری از گردشگران کشته و زخمی شده‌اند.

شبکه تلویزیونی کردستان ۲۴ نیز با انتشار ویدئویی گزارش داد که در این حمله، یک گلوله توپ به تفرجگاهی در اقلیم کردستان عراق برخورد کرده است.