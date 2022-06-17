به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق «واع»، وزارت امور خارجه عراق حمله ترکیه به ساختمان‌های دولتی و منازل شهروندان در شهرستان سنجار در استان نینوا را محکوم و اعلام کرد که این اقدام نقض آشکار حاکمیت بغداد است.

وزارت خارجه در بیانیه‌ای این اقدام ترکیه را نقض آشکار حاکمیت عراق و تهدید آشکار شهروندان دانست و افزود: در این حمله تعدادی غیر نظامی کشته و زخمی شدند.

در این بیانیه آمده است: این تجاوز حمله آشکار به امنیت و ثبات ملت عراق است و نیازمند موضع یکپارچه برای مقابله با آن است.

وزارت خارجه عراق تاکید کرد که بعد از تکمیل تحقیقات در این مورد اقدامات قانونی مورد نیاز را اتخاذ خواهد کرد.

ترکیه روز چهارشنبه اعلام کرد که چند مغازه را در شهرک “سنونی” در شهرستان سنجار استان نینوا واقع در شمال عراق هدف قرار داده است.

گفتنی است، چندی پیش جنگنده‌های ارتش ترکیه در جدیدترین اقدام تجاوزکارانه خود مناطقی در شمال عراق را بمباران کردند که به دنبال آن، تعدادی از غیرنظامیان کشته و زخمی شدند. پیشتر بغداد اعلام کرده بود که در صورت تداوم حملات ترکیه، از این کشور در شورای امنیت شکایت می‌کند.