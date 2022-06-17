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۲۷ خرداد ۱۴۰۱، ۱۶:۳۶

با صدور بیانیه ای؛

وزارت خارجه عراق: ترکیه حاکمیت ملی عراق را نقض می‌کند

وزارت خارجه عراق: ترکیه حاکمیت ملی عراق را نقض می‌کند

وزارت خارجه عراق حمله ترکیه به ساختمان های دولتی و منازل شهروندان در استان نینوا را محکوم و اعلام کرد که این حمله نقض صریح حاکمیت ملی عراق محسوب می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق «واع»، وزارت امور خارجه عراق حمله ترکیه به ساختمان‌های دولتی و منازل شهروندان در شهرستان سنجار در استان نینوا را محکوم و اعلام کرد که این اقدام نقض آشکار حاکمیت بغداد است.

وزارت خارجه در بیانیه‌ای این اقدام ترکیه را نقض آشکار حاکمیت عراق و تهدید آشکار شهروندان دانست و افزود: در این حمله تعدادی غیر نظامی کشته و زخمی شدند.

در این بیانیه آمده است: این تجاوز حمله آشکار به امنیت و ثبات ملت عراق است و نیازمند موضع یکپارچه برای مقابله با آن است.

وزارت خارجه عراق تاکید کرد که بعد از تکمیل تحقیقات در این مورد اقدامات قانونی مورد نیاز را اتخاذ خواهد کرد.

ترکیه روز چهارشنبه اعلام کرد که چند مغازه را در شهرک “سنونی” در شهرستان سنجار استان نینوا واقع در شمال عراق هدف قرار داده است.

گفتنی است، چندی پیش جنگنده‌های ارتش ترکیه در جدیدترین اقدام تجاوزکارانه خود مناطقی در شمال عراق را بمباران کردند که به دنبال آن، تعدادی از غیرنظامیان کشته و زخمی شدند. پیشتر بغداد اعلام کرده بود که در صورت تداوم حملات ترکیه، از این کشور در شورای امنیت شکایت می‌کند.

گفتنی است اخیراً یک کارشناس امنیتی عراقی با اشاره به حضور گسترده نظامی ترکیه در اقلیم کردستان عراق، تاکید کرد: ارتش ترکیه ۵۰ پایگاه مختلف نظامی در مناطق اقلیم دارد که ۲۱ پایگاه از آنها، پایگاه‌های اصلی محسوب می‌شوند. این ۵۰ پایگاه نظامی در منطقه مابین دو شهر دهوک و اربیل در نوار مرزی اقلیم کردستان عراق قرار دارند. همچنین ارتش ترکیه دهها مرکز اطلاعاتی و جاسوسی در داخل اقلیم کردستان عراق ایجاد کرده که فعالیت‌های آنها در پوشش نمایندگان جامعه مدنی و یا شرکت‌های تجاری انجام می‌شود.

کد مطلب 5516667

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