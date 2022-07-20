اعتبار پوشالی آمریکا با اقتدار نیروهای مسلح کشور تحقیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ کیومرث حیدری عصر چهارشنبه در یادواره شهدای ۵۶۵ شهید ارتش جمهوری اسلامی ایران در استان قم که در تالار قدس مدرسه علمیه امام خمینی (ره) برگزار شد اظهار داشت: هر قدرتی که ایجاد می‌شود، قدرت آفرین نیاز دارد و این سوال مطرح است اقتدار امروزکشور که دشمن را انگشت به دهان کرده توسط چه کسانی آفریده شده است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران بیان داشت: سه مؤلفه اصلی در کشور، خالق این عزت و افتخار هستند که اولین آنان ولی فقیه و امامین انقلاب است.

وی ادامه داد: صراط مستقیم که در سوره حمد هر روز در نمازها تکرار می‌کنیم، باید وجود عینی در زمان خود داشته باشد که در زمان پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) آنان بودند و امروز نیز ولایت فقیه نماد عینی صراط مستقیم است.

امیر حیدری گفت: شهدا با تربیت اسلامی، زودتر در مسیر خدایی قرار گرفتند و با حضور در جبهه‌ها، پرچم اسلام را بر قله‌ها برافراشتند و امروز همگان وظیفه دارند قدرت و اقتدار کشور را پاس بدارند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به دیدار اخیر سران کشورها با رهبر معظم انقلاب گفت: وقتی چهره رهبر انقلاب را از تلویزیون می‌دیدم که سران کشورها را به حضور طلبیده و آنان با تواضع در محضر رهبر معظم انقلاب نشستند، نشان از اقتدار کشور دارد و احساس می‌کردم این تمرین عصر ظهور است و رهبران دنیا باید از امام، هدایت و ارشاد بگیرند.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در این دیدارها برخی از رفتارهای سران را تأیید و برخی از عملکردهایشان را رد می‌کردند و با اقتدار فرمودند که اجازه تغییر در مرزهای کشور را نخواهیم داد.

امیر حیدری افزود: دشمن قسم خورده بود که از منطقه ما خارج نشود و امروز می‌بینیم که با ذلت در حال خروج از منطقه هستند.

قدرت پهپادی ارتش موجب هراس دشمنان شده است

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران عنوان داشت: قرارگاه ۳۱۳ ارتش جمهوری اسلامی و قدرت پهپادی تولید شده که نشان از مدیریت امیر موسوی فرمانده ارتش دارد که فرزند همین شهر قم است موجب هراس دشمنان شده است.

وی گفت: در دوره‌ای آمریکایی‌ها در غرب و شرق ایران در افغانستان و عراق مستقر شدند تا گازانبری به ایران حمله کنند؛ اما با استقامت و پایداری ملت بزرگ ایران نه تنها چکمه سرباز انگلیسی و آمریکای در عراق و افغانستان توسط رزمندگان ما دیده نشد، بلکه تلاش دارند خود را از تیررس نیروهای مسلح ایران دور نگه دارند.

امیر حیدری تصریح کرد: اعتبار پوشالی آمریکایی با اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تحقیر شده است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد: ملت بداند امروز ارتش و سپاه در رکاب ولایت لحظه‌ای و حتی به اندازه یک نفس از ارزش‌های انقلاب فاصله نگرفتند؛ بلکه مصمم‌تر و قدرتمند تر از گذشته پشت سر رهبری در مسیر شهدا و در دفاع از میهن اسلامی ایستاده‌اند.