یورش نظامیان صهیونیست به جنین و بازداشت رهبر جنبش جهاد اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نظامیان صهیونیست به صورت گسترده به شهر جنین و اردوگاه‌های اطراف در کرانه باختری یورش بردند و ۳ شهروند فلسطینی از جمله «عبد الحلیم عز الدین» از رهبران جنبش جهاد اسلامی را در منزلش بازداشت کردند.

بر همین اساس، نظامیان صهیونیست با بیش از ۳۰ خودروی نظامی و یگان‌های ویژه ارتش ابه شهر جنین و مناطق اطراف آن یورش بردند.

از یک ماه پیش تا کنون شهر جنین و اردوگاه‌های آن شاهد عملیات نفوذ و یورش نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی است که این اقدام منجر به شهادت و زخمی شدن تعداد زیادی از شهروندان فلسطینی شده است.

نظامیان رژیم صهیونیستی اواخر خرداد گذشته با یورش به شرق جنین و تیراندازی مستقیم، سه جوان فلسطینی را به شهادت رساندند و ۱۰ نفر دیگر را زخمی کردند.

همچنین شیرین ابوعاقله خبرنگار شبکه خبری الجزیره یازدهم ماه می گذشته، در جریان پوشش خبری یورش نظامیان صهیونیست، با شلیک مسقتیم نظامیان صهیونیست در شهر جنین به شهادت رسید.