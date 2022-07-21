شکست سیاست های صهیونیستی در منطقه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رمضان شریف ظهر پنجشنبه در یادواره شهدای منطقه آتان بخش الموت شرقی قزوین اظهار کرد: رئیس جمهور پریشان‌گو و خواب‌آلود آمریکا، ناچار شد به منطقه سفر کند تا کشورهای عربی را علیه ایران مقتدر بسیج کند اما با یک اجماع مقتدر و باصلابت مواجه شد.

وی با بیان اینکه امروز محور مقاومت در منطقه به طور کامل مقابل سیاست‌های خصمانه آمریکایی‌هاست، افزود: اسرائیلی مدعی بود که اگر همه اعراب مقابل ما باشند شکست می‌خورند اما تدبیر الهی رهبر انقلاب منتهی شد تا این رژیم یکی پس از دیگری سنگرهای خود را ترک کند.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عنوان کرد: فلسطین صاحب دارد و هرگز از حق مسلم خود عقب نشینی نخواهد کرد.

وی خطاب به دشمنان این ملت بیان کرد: ایران اسلامی کانون احیای فرهنگ اسلام و قرآن است و شما در حد و اندازه ایستادگی در برابر ایران اسلامی نیستید بلکه در مقابل تدابیر امام خامنه‌ای زانو زده‌اید ولی از اعتراف آن هم واهمه دارید.

شریف با بیان اینکه نگاه ما باید به توانمندی‌های این سرزمین باشد اضافه کرد: قرار نیست با یک امضای برجام، دنیا به ما روی خوش نشان دهد بلکه باید به کارآفرینان عزیز احترام کنیم و کمک کنیم تا مشکلات کشور برطرف شود.

وی ادامه داد: ما همچنان نگران خوش‌خیالی عده‌ای در داخل هستیم که چشم به دست دشمن دارند.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کرد: شهیدان زمانی از ما راضی خواهند بود که به قدرت منطقه‌ای تبدیل بشویم و در پی آن، نجات منطقه و در نهایت نجات فلسطین از چنگال رژیم صهیونیستی، که آن روز نزدیک خواهد بود.

وی با بیان اینکه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با تمام وجود نوکر مردم هستیم، ادامه داد: امنیت مردم و معیشت مردم عزیز خط قرمز سپاه است و به همه کسانی که برای رفع مشکلات معیشتی مردم تلاش می‌کنند کمک می‌کنیم.

شریف تصریح کرد: اجازه نمی‌دهیم که حقایق انقلاب اسلامی را تحریف کنند و تاریخ جنگ پرافتخار ما را وارونه منعکس کنند.

وی در پایان با بیان اینکه در روزهای پایانی جنگ تحمیلی، امضای قطعنامه ۵۹۸ ناشی از اقتدار ما در جنگ بود، یادآور شد: عراق در روز پذیرش قطعنامه در موضع ضعف کامل بود و سراسیمه از شکست‌های پی‌درپی بود.