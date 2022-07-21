افزایش ۷۹ درصدی سفرهای ریلی در مسیر مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی نصیری اظهار کرد: در سه ماهه نخست امسال سه میلیون و ۸۴۸ هزار مسافر با ۶ هزار و ۷۷۰ رام قطار در مسیرهای منتهی به مشهد جا به جا شدند که این افزایش سفرها با توجه به لغو محدودیت‌های ناشی از کرونا بوده است.

مدیر کل راه آهن خراسان رضوی افزود: هم اکنون ۷۹ رام قطار مسافربری در هر شبانه روز در مسیر ریلی مشهد به صورت رفت و برگشت تردد می‌کنند.

وی ادامه داد: هم اکنون نیمی از قطارهای مسافربری شبکه ریلی کشور در مسیرهای منتهی به مشهد در رفت و آمد هستند.

نصیری بیان کرد: پارسال ۱۰ میلیون و ۷۶۰ هزار مسافر در شبکه راه آهن خراسان جا به جا شدند که این رقم در مقایسه با سال قبل از آن (۱۳۹۹)، ۱۲۸ درصد افزایش داشت.

مدیر کل راه آهن خراسان رضوی تصریح کرد: مطابق آمار سال ۱۳۹۸ و پیش از اعمال شیوه نامه‌های مقابله با شیوع ویروس کرونا، سالانه ۱۴ میلیون مسافر در مسیرهای ریلی منتهی به مشهد جابه‌جا می‌شدند.

وی تأکید کرد: ۲۳ ایستگاه راه‌آهن در شبکه ریلی خراسان دایر است و در حالت عادی و پیش از شیوع کرونا روزانه ۹۴ رام قطار مسافربری و ۱۰ رام قطار باری در این مسیر ریلی به صورت رفت و برگشت حرکت می‌کردند.