به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال دومین دیدار تدارکاتی‌اش را هم در ترکیه پشت سر گذاشت و شاگردان ساپینتو در این دیدار توانستند با دبل هافبک جوان خود یعنی امیرعلی صادقی حریف خود را شکست دهند. این اولین پیروزی ساپینتو با آبی پوشان بود که در دومین دیدار تدارکاتی به دست آمد.

استقلالی‌ها که اولین دیدار تدارکاتی را با تساوی بدون گل به پایان رسانده بودند تا شروع کارشان با ساپینتو بدون گل خوردن همراه باشد، در دومین دیدار تدارکاتی هم گلی دریافت نکردند.

با اینکه نتایج دیدارهای تدارکاتی را نباید ملاکی برای ارزش گذاری تیم‌ها قرار داد، اما دو کلین شیت در دو بازی ابتدایی تیمی که فصل قبل را هم با بهترین آمارهای دفاعی به پایان رساند نشان از تداوم استحکام در ساختار دفاعی است.

آبی پوشان که فصل گذشته را در حالی با قهرمانی به پایان رساندند که تنها ۱۰ بار در طول فصل دروازه‌شان باز شد تا خالق رکوردی جالب توجه باشند، موفق به حفظ و ساختار خط دفاعی خود برای فصل پیش رو شدند و ادامه حضور دروازه‌بان و مدافعان فصل گذشته در این تیم باعث شد تا ساپینتو کار دشواری برای ایجاد هماهنگی در خط دفاعی و آماده سازی ساختار جدید نداشته باشد.

ساختار دفاعی مستحکم استقلال را می‌توان میراثی دانست که از مجیدی و پین به ساپینتو رسیده و حالا این مربی پرتغالی می‌تواند با تکیه بر دفاع خوش ساختار و مستحکم استقلال بیشتر روی مسائل تهاجمی فکر کند. به خصوص حالا که او جمعی از بهترین مهاجمان فوتبال ایران را هم در اختیار دارد.

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