به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان سینمایی، آیین امضای یادداشت تفاهم همکاری‌های سینمایی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق با حضور محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی ایران و احمدحسن موسی رئیس امور سینمایی و تئاتر عراق عصر روز گذشته در مرکز تئاتر ملی عراق برگزار شد.

در این تفاهم‌نامه، هماهنگی و افزایش همکاری‌های دو کشور برای توسعه و پیشرفت در حوزه سینما، تبادل اطلاعات، پژوهش‌ها و انتشار آثار مشترک، همکاری در تولید آثار سینمایی (با توجه ویژه به ساخت آثار کودک و نوجوان)، آثار مستند و کوتاه، ارتقای سطح دانش فنی و تخصصی از طریق انجمن سینمای جوانان ایران، تسهیل در برگزاری هفته‌های فیلم، حضور سینماگران دو کشور در جشنواره‌ها و سایر رویدادهای فرهنگی، تسهیل در تبادل و مشارکت نیروهای متخصص در پروژه‌های سینمایی دو کشور از محورهای اصلی مورد توافق دو کشور بوده است.

علاوه بر این بحث آموزش و تربیت نیروی انسانی، برگزاری ورک‌شاپ‌های تخصصی و اعزام اساتید، تولید مشترک آثار سینمایی و مستند، مشاوره برای کمک به ساخت‌ها و تجهیز اماکن سینمایی، کمک در برگزاری جشنواره‌ها با ارسال فیلم و داور و حضور فیلمسازان ایرانی در عراق از دیگر مواد مورد توافق در این تفاهم‌نامه است.