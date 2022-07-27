دستگیری ۱۹ متهم فراری و انهدام ۲۵ باندسرقت/ کشف ۱۸۴ موتور و خودرو

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران در حاشیه پنجاه و هشتمین طرح رعد پلیس پیشگیری پایتخت در جمع خبرنگاران گفت: هیچگاه و هیچ لحظه تلاش پلیس برای استقرار نظم و امنیت کم نمی‌شود و حتی سرعتمان بیشتر می‌شود و اگر لازم باشد جان خودمان را نیز تقدیم می‌کنیم.

وی افزود: در پنجاه‌وهشتمین طرح رعد، ۲۹۷ مورد حکم قضائی به اجرا گذاشته شده و ۸۵۷ سارق، زورگیر، مالخر و کیف قاپ دستگیر شدند.

رحیمی با اشاره به اینکه برخی از این افراد باندی عمل می‌کردند، گفت: ۲۵ باند سرقت شناسایی و منهدم شد.

رئیس پلیس پایتخت با بیان اینکه هزار پرونده سرقت در این مرحله از طرح رعد کشف شد، بیان کرد: ۱۸۴ خودرو و موتورسیکلت سرقتی کشف شد.

وی ادامه داد: ۳ هزار قلم از اموال مسروقه مردم به ارزش ۶۲ و نیم میلیارد تومان کشف شد.

رحیمی با اشاره به اینکه ۱۹ مجرم فراری دستگیر شدند، تصریح کرد: همچنین ۷ سلاح گرم، ۴۰ فشنگ و ۱۸۸ سلاح سرد نیز کشف شد.

وی گفت: ۵۲ مورد پاتوق سارق، ۹ مورد مراکز مالخری، ۴ مورد محل تردد اراذل و اوباش و ۵۲ محل فروش موادمخدر شناسایی و پلمب شدند.

به گفته رحیمی ۳۰ درصد از متهمان سارقین وسایل نقلیه، ۲۱ سارقین اماکن، ۱۰ درصد موبایل قاپ، ۵ درصد سارقین منزل، ۲۰ درصد وسایط نقلیه بودند و کش رو زن بودند.

رئیس پلیس پایتخت با اشاره با اینکه ۴ درصد از متهمان در حین سرقت دستگیر شدند، گفت: ۶۱۵ انواع و اقسام کالای قاچاق در قالب ۳۶ پرونده کشف شده است.

وی در پایان با اشاره به اینکه به هیچ عنوان شهروندان اجازه ندارند سگ‌هایشان را به داخل پارک‌ها و فضای سبز بیاورند، گفت: شهروندان اگر موردی را دیدند که باعث مزاحمت شد حتماً به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.