ایستگاه های سواد بازی مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، افتتاحیه ایستگاه های سواد بازی مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران با سخنرانی دکتر مهدی شکیبایی، رئیس فرهنگسرای رسانه و محمدصادق افراسیابی، عضو هیئت مدیره و سرپرست معاونت نظارت و هدایت فرهنگی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای افتتاح شد.

در ادامه این مراسم، رضا احمدی مدیر نظام رده بندی سنی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، در کارگاه سواد بازی برای کارکنان و مسئولان فرهنگسراهای تهران سواد بازی را تدریس کرد.

کارگاه دوم ویژه والدین و فرزندان از ساعت ۱۶ تا ۱۸ امروز چهارشنبه ۵ مرداد در این مکان برپاست و علاوه بر تدریس سواد بازی و معرفی بازی‌های مناسب، کارگاه فرزندان با استفاده از کنسول‌های بازی‌های رایانه‌ای ادامه خواهد داشت.

مشاورین بازی‌های رایانه‌ای نیز در حاشیه مراسم به ارائه مشاوره و معرفی بازی مناسب برای علاقه مندان می‌پردازند.

دومین ایستگاه سواد بازی از ساعت ۹ صبح تا ۲۱ در فرهنگسرای رسانه دایر است و علاقه‌مندان برای دریافت مشاوره می‌توانند به ایستگاه مشاوره مراجعه کنند.

همچنین ارگان‌ها، سازمان‌ها و نهادها مانند مدارس، مساجد و فرهنگسراها می‌توانند از این فرصت انتقال آگاهی و اطلاعات مفید در حوزه بازی‌های ویدیوئی به مخاطبین و مراجعین خود استفاده کنند و تقاضای خود را از مشاورین بنیاد ملی بازی‌های ریانه‌ای برای برگزاری «کارگاه سواد بازی» اعلام کنند تا بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نیز اقدامات لازم را جهت برپایی کارگاه مذکور در مرکز متقاضی تدارک ببیند.

کارگاه سواد بازی با مشارکت بنیاد ملی بازی‌های ریانه‌ای و فرهنگسرای رسانه در محل پاسداران خیابان گل‌نوی خیابان ناطق نوری میدان قبا پارک زمرد در حال برگزاری است.

همچنین افراسیابی سرپرست معاونت نظارت و هدایت فرهنگی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گفت: طبق گزارش های انجام گرفته در سال های اخیر بازی های رایانه ای برای کودکان زیر 18سال در کشور هایی مانند: استرالیا، مالزی، کشورهای آسیایی و حتی ایالت متحده ممنوع گردیده و با فرد خاطی برخورد قانونی میشود. اما در ایران استفاده از این بازی ها نسبت به دهه های قبل افزایش چشمگیری داشته بنابراین سعی شده که بازهای مناسب با هر رده سنی را در اختیار کودکان و والدین آنها قرار داده شود.

وی ادامه داد: در همین راستا با کمک شهرداری تهران در راه اندازی کارگاه های سواد بازی تلاش شده در ابتدا این کارگاه به توجیه والدین در رابطه با محتوای بازی های رایانه ای پرداخته می شود به همین دلیل سعی شده با کمک واحدهای ذی ربط مراکز مشاوره ای با بهترین مربیان و روانشاسان برای مشاوره در دسترس والدین قرار داده شده.

عضور هیات مدیره بنیاد ملی بازی های رایانه ای افزود: باید به این نکته توجه داشت که کودکان تا سنین 4 سال به شدت دارای روحیه تقلید گری هستند پس باید در این برهه با مراقبت بیشتری با کودکان برخورد شود و این اصل که بازی های رایانه ای در کوتاه ترین زمان میتوانند بیشترین تاثیر را داشته باشند را در نظر بگیریم چه بسا بهترین روش در این زمینه، این است که از تهدیدهای به وجود امده به عنوان فرصت استفاده لازم را ببریم. به عنوان مثال برای جذابیت در نحوه تدریس دروس میتوانند از بازی های رایانه ای کمک بگیرند در دروسی مانند تاریخ ایرانیاسلامی که از دروس حفظیاتی می باشند و یادگیری آن. برای نوجوانان و جوانان دشوار است با استفادخ از این بازی ها میتوانند تمدن ایرانی اسلامی را به بهترین شکل به رده های سنی مربوطه ارائه کرد.

وی افزود: می توانیم در حوزه فرهنگ سازی، حمایت از شرکت های دانش بنیان با شهرداری مجموعه همکاری های لازم را داشته باشیم، همچنین در حوزه آموزش های سطح بندی شده خانواده ها، گیمرها و موسسات تولیدات بازی های رایانه ای در جریان قوانین و مقررات کشوری در این حوزه ها قرار دهیم. حتی این امکان وجود دارد ظرفیت هایی را در سازمان فرهنگی هنری ایجاد کنیم و از طریق انستیو بنیاد همکاری های لازم را ایجاد کنیم و این فرصت را در اختیار افرادی که به بازی سازی و ویرایش سازی در سنین مختلف تمایل دارند قرار دهیم. لذا با فرصت سازی میتوانیم مشاغل متعددی را در این زمینه ها ایجاد و به آموزش افراد بپردازیم و به گسترش صنعت بازی در تهران با همکاری شهرداری تهران و در کل کشور با خمکاری سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی به تحول جدی دست پیدا کنیم.