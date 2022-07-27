پرونده انتقال طارمی به فنرباغچه دوباره باز شد

به گزارش خبرنگار مهر، وب سایت ajansspor ترکیه امروز چهارشنبه در خبری مدعی شد باشگاه فنرباغچه بعد از جذب «هنریکه» برای پست دفاع، دکمه جذب یک مهاجم را فشار داده است.

به نوشته این رسانه، هدف فنرباغچه مهدی طارمی مهاجم ایرانی پورتو است و باشگاه ترکیه‌ای تلاش‌هایش را برای خرید طارمی سرعت بخشیده است.

بحث علاقه فنرباغچه به طارمی بیش از یک ماه پیش در رسانه‌های ترکیه مطرح شد. گفته می‌شد با حضور «ژسوس» سرمربی سابق بنفیکا در تیم فنرباغچه و شناخت کافی او از توانایی‌های طارمی، فنرباغچه اقدامات ابتدایی را برای جذب مهاجم ایران آغاز کرده است.

این خبرها در آن مقطع زمانی واکنش «پینتو داکوستا» رئیس باشگاه پورتو را در پی داشت. او در مصاحبه‌ای عنوان کرد که برای هیچکدام از بازیکنان تیمش از جمله طارمی پیشنهادی نرسیده است.

همان موقع گزارش شد پورتو برای صدور رضایتنامه طارمی مبلغ ۲۰ میلیون یورو را مدنظر دارد اما در روزهای گذشته بعضی از رسانه‌های پرتغالی مدعی شدند خرید طارمی که تا سال ۲۰۲۴ تحت قرارداد با پورتو است، ۳۵ میلیون یورو هزینه دارد.

طارمی در مصاحبه اخیر خود تمایلش برای جدایی از پورتو را پنهان نکرد و به مدیر باشگاه توصیه کرد او را که هنوز در سن ۳۰ سالگی می‌تواند برای پورتو آورده مالی داشته باشد، بفروشد.