سامانه توثیق الکترونیک سهام مانع فروش سهام ارزشمند می شود

به گزارش خبرنگار مهر مجید عشقی رئیس سازمان بورس، در آئین رونمایی از سامانه توثیق الکترونیک سهام گفت: وقتی از سال گذشته برنامه سازمان بورس ارائه شد، برنامه‌هایی از جمله پرداخت سود سهامداران بطور متمرکز که بار سنگینی بر دوش نهاد ناظر بود را برداشت.

وی ادامه داد: توثیق الکترونیک هوشمند انواع دارایی نیز یکی دیگر از برنامه‌ها بود که امروز بطور رسمی از این سامانه در عملیات بانکی بهره برداری می‌شود.

عشقی تصریح کرد: اهمیت این سامانه بگونه ای است که گاهی منجر به فروش سهام برای برطرف کردن نیاز نقدینگی می‌شد در حالی که سهم مورد نظر از ارزندگی برخوردار و فروش ارزان آن به صرفه نبود.

وی ادامه داد: بطور معمول وثیقه گذاری سهام قبل از این با اعداد بالا و بطور سنتی برای اشخاص حقوقی انجام می‌شد اما الان از طریق سه بانک برای تسهیلات خرد توثیق سهام فراهم شده است.

به گفته عشقی امکان توثیق هوشمند سهام و دارایی در سیستم قضائی برای وثیقه گذاری و تأمین وثایق در فرایندهای اداری در عرض فقط چند دقیقه فراهم شده است.

عشقی با تقدیر از مدیران سمات عنوان کرد: در این سامانه امکان وثیقه گذاری سکه و گواهی سکه، اندوخته بیمه عمر و سنوات، گواهی کسر از حقوق سازمان‌های دولتی و سند خودرو و ملک و واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌های قابل معامله علاوه بر سهام وجود خواهد داشت. بطورحتم کسب و کارهای نوین و استارت آپ ها بر روی این ابزارها، می‌توانند ایده‌های مختلفی تعریف کنند تا مردم بتوانند راحت تر از این ابزارها استفاده کنند.

وی افزود: در روزهای آینده تسهیل شرکت سهامداران در افزایش سرمایه‌ها و حق تقدم سهام شرکت‌ها نیز از برنامه‌های دیگری است که طی روزهای آینده رونمایی خواهد شد.

دادستان کل: اهتمام جدی در دستگاه قضائی استفاده فناوری‌های جدید وثیقه

در ادامه این نشست منتظری دادستان کل کشور با تقدیر از دستاوردهای علمی و پژوهشی بازار سرمایه گفت: یکی از اصول مهم در سند تحول قضائی که دو سال اخیر به اجرا درآمده استفاده از فناوری‌های روز در بخش‌های قضائی است. اهتمام جدی در دستگاه قضائی استفاده از این فناوری‌ها برای تسهیل امور و گسترش آنها است و حمایت دولت برای توسعه این فناوری‌ها ضروری است.

وی ادامه داد: سازمان ثبت، سازمان زندان‌ها و سازمان پزشکی قانونی در تلاش هستند به پشتوانه زیر ساخت‌ها و بودجه، بتوانند ابزارهای فناورانه را توسعه دهند.

دادستان افزود: فاصله بین صدور وثیقه تا صدور حکم بسیار مهم و با اهمیت است. گاهی اوقات استعلاماتی از اداره ثبت و غیره باید انجام شود تا کارهای اداری توثیق وثیقه انجام شود.

به گفته این مقام مسئول: قاضی هم گاهی نمی‌تواند فرد متهم را بدون وثیقه قرار دهد و ناچار می‌شود فرد را بازداشت و روانه زندان کند.

منتظری گفت: رونمایی از سامانه ستاره، آغاز خوبی است برای وثیقه گذاری که البته ممکن است ضعف‌هایی در اجرا یا فنی پیش آید که البته طبیعی است.

منتظری افزود: در خصوص نوسان قیمت سهام مبنی بر اینکه در محدوده ۵۰ درصدی قیمت در زمان توثیق باشد یا نه در حال بررسی است و امیداوریم سازمان بورس از امروز با همکاری با دستگاه قضائی، فرایند فنی پی ریزی کند که این سامانه حتماً به سامانه دستگاه قضائی متصل شود.

به گفته دادستان کل کشور در جهت توثیق وثیقه، حتماً نباید سند ملکی مبنا باشد بلکه هر چیزی که مالی باشد از جمله طلا یا خودرو و غیره، می‌تواند مبنا تصمیم قاضی برای وثیقه گذاری تا زمان اعاده حق طرفین دعوا قرار گیرد.