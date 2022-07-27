چاووش اوغلو: چون عراق نمی تواند، ما تروریست ها را اخراج می کنیم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «مولود چاووش اوغلو» وزیر امور خارجه ترکیه مدعی شد: عراق نمی‌تواند تروریست‌ها را از خاک خود اخراج کند، بنابراین ما این کار را انجام خواهیم داد!

اوغلو در ادامه ادعاهای خود افزود: ما به حاکمیت و تمامیت ارضی عراق احترام می‌گذاریم ولی بغداد نمی‌تواند نبرد مؤثری علیه سازمان‌های تروریستی انجام دهد و این، علت انجام اقدامات تحریک آمیز علیه ما است.

وی ادامه داد: سازمان‌های تروریستی همچنان در عراق حضور دارند و گروه تروریستی داعش بر بخشی از این کشور سیطره دارد در حالی که به علت حمایت ما از مبارزه با تروریسم، این گروه دیگر در عراق و سوریه قدرتی ندارد.

اوغلو در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه آمریکا در مبارزه با تروریسم صادق نیست، گفت: هدف عملیات نظامی مورد نظر ترکیه، بیرون راندن تروریست‌ها از شمال سوریه و حفظ تمامیت ارضی این کشور است.

وزیر خارجه ترکیه به موضوع اوکراین هم پرداخت و خاطرنشان کرد: ما به ایفای نقش فعال در میانجیگری بین روسیه و اوکراین ادامه خواهیم داد و در نهایت این جنگ بر سر میز دیپلماسی پایان خواهد یافت. ما نقش خود را برای بازگرداندن طرفین به میز مذاکرات انجام خواهیم داد، اما این کار آسانی نیست.

منابع عراقی چهارشنبه گذشته از حملات توپخانه ای ترکیه به تفریحگاهی در استان دهوک و کشته شدن ۹ غیرنظامی خبر دادند، ولی آنکارا این اتهام را رد کرده و ادعا می‌کند «پ ک ک» مسئول این حمله بوده است.