آغاز فعالیت ۱۹۰ پایگاه پیشگیری از تنبلی چشم کودکان در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین دلبری ظهر چهارشنبه در نشست توجیهی مسؤولان فنی مراکز مثبت زندگی مشهد اظهار کرد: امسال باید تقریباً دو برابر سال گذشته یعنی بییش از ۴۵۰ هزار کودک را تحت پوشش برنامه پیشگیری از تنبلی چشم قرار بدهیم.

معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی خراسان رضوی با بیان اینکه اهمیت این برنامه برای کاهش معلولیت‌ها حیاتی است گفت: با تلاش‌هایی که در ۱۵ سال گذشته صورت گرفته، موفقیت‌های خوبی در این زمینه بدست آمده و ورودی‌های نابینایی استان بشدت کاهش یافته است.

وی تأکید کرد: مراکز مثبت زندگی امکانات مورد نیاز را دارند و آموزش‌های لازم را نیز دیده‌اند و اینک زمان عمل فرا رسیده است.

۷۳ مرکز مثبت زندگی در مشهد فعال هستند

در ادامه جواد بهنام، مدیر بهزیستی شهرستان مشهد نیز اظهار کرد: ۷۳ مرکز مثبت زندگی در مشهد فعال هستند که در این برنامه مشارکت دارند.

جواد بهنام افزود: خوشبختانه تابلوهای چارت E برای تمام مراکز خریداری و تحویل گردیده و هیچ‌گونه کمبودی در این زمینه وجود ندارد.

مدیر بهزیستی شهرستان مشهدگفت: مراکز مثبت زندگی پایگاه‌های دائمی غربالگری بینایی هستند و همچنین با مراکز بهداشت نیز تفاهم‌نامه‌هایی در استان داریم که این مراکز در زمینه معرفی خانواده‌ها به پایگاه‌های غربالگری کمک کنند تا پوشش را به حداکثر برسانیم.

وی گفت: در سال گذشته ۳۸ هزار و ۹۱۷ هزار فرزند را در مشهد غربالگری کردیم که در نتیجه ۳ هزار و ۷۸۹ مورد مشکوک به تنبلی چشم و سایر اختلالات بینایی گزارش شد.

بهنام ادامه داد: از این تعداد، ۱۰۴۴ کودک مبتلای قطعی تشخیص داده شده و اقدامات درمانی و در صورت لزوم جراحی برای آنها انجام شده تا کودک بینایی خود را بازیابد.