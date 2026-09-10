به گزارش خبرنگار مهر، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) در سندی اعلام کرده است که واشنگتن فعالیتهای ورزشی و تبادلات دانشگاهی با ایران را بهطور نامحدود متوقف کرده است. در همین راستا، مؤسسه ETS نیز در صفحه رسمی ثبتنام آزمون TOEFL iBT اعلام کرده که در پی تغییرات اخیر در مقررات وزارت خزانهداری آمریکا، برگزاری آزمونهای TOEFL و GRE در ایران متوقف شده است.
این مؤسسه اعلام کرده است داوطلبانی که تحت تأثیر این تصمیم قرار گرفتهاند، هزینه آزمون خود را پس خواهند گرفت و افرادی که درباره این موضوع پرسشی دارند، میتوانند از طریق ایمیل رسمی بخش TOEFL با این مؤسسه تماس بگیرند.
در همین رابطه، محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تأثیر تحریمهای جدید بر فعالیتهای دانشگاهی گفت: کشور ما از روز اول پیروزی انقلاب همیشه تحت تحریم بوده است. در زمانهای مختلف و سالهای مختلف، با نسبتهای مختلف، شدت تحریمها کم و زیاد شده و کاهش یا افزایش پیدا کرده است، اما الان در بدترین حالت و در شرایط فعلی در شدیدترین حالتی که حضور داریم، قرار داریم.
وی افزود: محدودیتهای تحریمی خیلی از ارتباطات بینالمللی ما را محدود کرده است. حتی دوستان ما مقالاتشان را در خیلی از مجلات به چاپ نمیرسانند و در خیلی از قراردادهای بینالمللی نیز با مشکل مواجه شدهایم.
امید ادامه داد: طبیعی است که برای این کار هم داریم برنامهریزی میکنیم. تلاش ما این است که به سمت کشورهایی برویم که این ظرفیت بیشتر هست و امکانش هست و بتوانیم انشاءالله علیرغم تحریمها باز هم کارهایمان را انجام بدهیم.
سید مهدی ابطحی معاون پژوهشی وزیر علوم نیز پیش از این با اشاره به تحریم های جدید دانشگاهی توسط آمریکا با بیان اینکه این تحریم، تحریم علم است نه یک کشور، اظهار کرد: به نظر میآید که این رفتار، مثل بقیه رفتارهای دولت آمریکا، رفتار بسیار نامناسبی است.
وی درباره راهکارهای جایگزین و برنامههای پیشبینیشده برای مقابله با این محدودیتها نیز گفت: یک مجموعه سیاست فکر شده که بهزودی آن بسته را اعلام میکنم.
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