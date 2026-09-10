به گزارش خبرنگار مهر، الهام حق‌جو صبح پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به سابقه ۱۴ ساله اجرای برنامه پزشک خانواده در این شهرستان گفت: فسا از شهرستان‌های منتخب اجرای نسخه جدید پزشکی خانواده و نظام ارجاع الکترونیک است و در این مرحله تلاش شده با استفاده از سامانه‌های الکترونیک، مسیر دریافت خدمات سلامت از سطح اول تا خدمات تخصصی ساماندهی شود.

وی افزود: پزشکی خانواده تنها برای درمان بیماری نیست، بلکه پیشگیری، مراقبت مستمر، تشخیص زودهنگام، ارتقای سواد سلامت، کاهش هزینه‌های درمان و دسترسی عادلانه به خدمات را دنبال می‌کند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا بیان کرد: در نسخه ۰۳، پزشک خانواده نخستین سطح مراجعه مردم است و پس از بررسی وضعیت بیمار، در صورت نیاز، وی را از طریق سامانه به سطح تخصصی ارجاع می‌دهد.

حق‌جو ادامه داد: پس از ثبت ارجاع، فرآیند دریافت نوبت متخصص نیز در سامانه انجام می‌شود و کد ارجاع و اطلاعات نوبت در اختیار بیمار قرار می‌گیرد.

وی گفت: این فرآیند ضمن قرار دادن بیمار در مسیر مشخص درمان، می‌تواند از مراجعات غیرضروری، سردرگمی برای یافتن متخصص و انجام اقدامات تشخیصی تکراری جلوگیری کند.

مراجعه مستقیم به متخصص حذف نشده است

وی درباره امکان مراجعه مستقیم مردم به پزشکان متخصص نیز گفت: هدف نظام ارجاع، محدود کردن دسترسی مردم به خدمات تخصصی نیست، بلکه ساماندهی مسیر دریافت خدمات و هدایت بیمار به سطح مناسب درمان است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا افزود: در مدل جدید، مسیر اصلی و مورد تأکید این است که بیمار ابتدا توسط پزشک خانواده ارزیابی شود و در صورت نیاز از طریق نظام ارجاع به متخصص معرفی شود.

سهم پرداختی بیماران با ارجاع نصف می‌شود

حق‌جو یکی از مزایای مهم نظام ارجاع را کاهش سهم پرداختی بیماران عنوان کرد و گفت: مراجعه بیماران به پزشکان متخصص در مراکز دولتی با کد ارجاع، سهم پرداختی بیمار را از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد تعرفه دولتی کاهش می‌دهد.

وی اضافه کرد: مراجعه مستقیم و بدون ارجاع به پزشکان متخصص و فوق‌تخصص، پس از مهلت پیش‌بینی‌شده برای اجرای کامل برنامه، با تعرفه آزاد دولتی محاسبه خواهد شد.

۹۱ درصد جمعیت فسا زیر پوشش پزشک خانواده

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای اجرای این طرح گفت: ۴۰ پزشک خانواده شهری در شیفت‌های صبح یا عصر و ۳۲ پزشک خانواده روستایی در بخش‌های مختلف شهرستان فعالیت دارند.

حق‌جو افزود: ۱۷ مرکز خدمات جامع سلامت روزانه و پنج مرکز شبانه‌روزی نیز در فسا فعال است و بیماران در ساعات تعطیلی مراکز می‌توانند برای دریافت خدمات ضروری به مراکز معین شبانه‌روزی مراجعه کنند.

وی ادامه داد: در برخی مناطق روستایی بخش مرکزی از جمله دستجه، صحرارود و کوشک‌قاضی نیز با توجه به شرایط دسترسی، امکان مراجعه مستقیم به بیمارستان در ساعات شب وجود دارد.

وی با اشاره به سابقه اجرای برنامه پزشک خانواده در فسا گفت: حدود ۹۱ درصد جمعیت شهرستان تحت پوشش این برنامه قرار دارند و تجربه ۱۴ ساله فسا ظرفیت مناسبی برای اجرای نسخه جدید ایجاد کرده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا البته اجرای نسخه جدید را بدون چالش ندانست و گفت: دانشگاه علوم پزشکی با تقویت زیرساخت‌ها، رفع مشکلات و دریافت بازخورد مردم و ارائه‌دهندگان خدمات، روند اجرای برنامه را دنبال می‌کند.

حق‌جو با تأکید بر اینکه پزشکی خانواده محدود به زمان بیماری نیست، گفت: مراقبت از مادران باردار، نوزادان و کودکان، نوجوانان، جوانان، میانسالان و سالمندان، غربالگری بیماری‌ها، کنترل فشار خون و دیابت، آموزش تغذیه سالم و اصلاح سبک زندگی از جمله خدمات این برنامه است.

وی افزود: مراجعه منظم حتی برای افراد سالم نیز اهمیت دارد؛ زیرا شناسایی زودهنگام بیماری‌ها می‌تواند از پیشرفت آنها و بروز عوارض جدی جلوگیری کند.

پرونده الکترونیک؛ سابقه سلامت بیمار در دسترس تیم درمان

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا با اشاره به نقش پرونده الکترونیک سلامت گفت: ثبت اطلاعات افراد در این پرونده، دسترسی تیم سلامت به سوابق بیمار را فراهم می‌کند و به پزشک برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر کمک خواهد کرد.

حق‌جو ادامه داد: تداوم مراقبت، جلوگیری از آزمایش‌ها و اقدامات تشخیصی تکراری و کاهش هزینه‌های نظام سلامت و پرداخت از جیب مردم از دیگر مزایای این روند است.

مشارکت مردم شرط موفقیت نسخه جدید

وی مشارکت مردم را یکی از ارکان اصلی موفقیت برنامه دانست و از شهروندان خواست پزشک خانواده خود را بشناسند و برای دریافت خدمات سلامت، تا حد امکان از مسیر تعیین‌شده در نظام ارجاع استفاده کنند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا همچنین خواستار همراهی رسانه‌ها، ائمه جمعه و جماعات، معتمدان، شوراهای اسلامی، فرهنگیان و دیگر گروه‌های اجتماعی برای آگاهی‌بخشی درباره مزایای برنامه شد.

حق‌جو خاطرنشان کرد: هدف نهایی نظام ارجاع این است که هر بیمار در زمان مناسب و در سطح متناسب با نیاز خود خدمات سلامت دریافت کند تا در کنار ارتقای کیفیت درمان، پیشگیری و عدالت در دسترسی نیز تقویت شود.