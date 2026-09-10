روحانیِ پیونددهنده دین و آزادی

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب، طاهره طهرانی: آیت‌الله‌ سید محمود علایی طالقانی از معدود روحانیانی است که نام او با دو مفهوم درهم تنیده تاریخ معاصر ایران — یعنی «مبارزه با استبداد» و «بازخوانی اجتماعی از دین» — پیوند ناگسستنی یافته است.

او نه صرفاً یک منبری یا مفسر قرآن، بلکه چهرهای بود که ایمان دینی را با آزادیخواهی، عدالت اجتماعی، مشارکت سیاسی و گفت‌وگو با نیروهای متنوع اجتماعی به هم پیوند زد. اهمیت او تنها در طولانی بودن مبارزه با حکومت پهلوی نیست؛ ارزش او در آن است که توانست نوعی از روحانیت را نمایندگی کند که دین را از صورت انتزاعی و مناسکی خارج سازد و به کتاب هدایت فردی و اجتماعی بدل کند.

آیت‌الله طالقانی در ۱۳ اسفند ۱۲۸۹ در روستای گِلیردِ طالقان در خانواده روحانی دیده به جهان گشود و در ۱۹ شهریور ۱۳۵۸، تنها ماههایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به مرگ ناگهانی درگذشت. هرچند فرصت اثرگذاری او بر شکل‌گیری نهادهای نوپا اندک بود، اما میراث فکری، اجتماعی و سیاسی او همچنان از مهمترین نمونه‌های پیوند دین و مدرنیته سیاسی در ایران سده بیستم به شمار میرود.

زندگی و شکلگیری فکری

تحصیلات حوزوی طالقانی در تهران و قم، او را با عمیقترین منابع سنت دینی آشنا ساخت؛ اما نقطه تمایز او در آن بود که روحانیت را صرفاً منصبی برای اداره مناسک ندانست. از آغاز، تفسیر قرآن، آموزش دینی، مسئولیت اجتماعی و نقد استبداد را در یک منظومه واحد دید. مهمترین پایگاه اجتماعی و فکری او مسجد هدایت تهران بود؛ مسجدی که بهویژه از دهه ۱۳۲۰ به بعد، از محل صرف نماز به محفل تفسیر قرآن، سخنرانی سیاسی، تربیت مذهبی نسل جدید و ارتباط میان روشنفکران دینی، دانشجویان، بازاریان و نیروهای سیاسی مخالف حکومت بدل شد. منابع تاریخی بر این نکته تأکید دارند که مسجد هدایت تا پایان عمر او مرکز اصلی فعالیت دینی و سیاسی طالقانی باقی ماند.

آثار او نیز نشان میدهد که دغدغه‌های فکری او به سیاست روز محدود نبود. «پرتوی از قرآن»، مجموعه تفسیری که بخشهایی از آن در زندان نوشته شد، میکوشید قرآن را به‌عنوان کتاب هدایت فردی و اجتماعی، عدالت، آزادی و مسئولیت انسان بخواند. اثر دیگر او، «اسلام و مالکیت»، با تحلیل اقتصاد، مالکیت، کار، منابع طبیعی و عدالت توزیعی، از تمرکز ثروت و تلقیِ مطلق از مالکیت خصوصی فاصله میگیرد. درسهای او درباره قرآن و نهج‌البلاغه، بهویژه برای نسل مذهبیِ تحصیلکرده دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، زمینه‌ای برای فهم اجتماعی و سیاسی از دین فراهم کرد.

مسیر مبارزه با پهلوی

مبارزه سیاسی طالقانی یک دوره کوتاه انقلابی نبود؛ امتدادی چندده‌ساله داشت که از حدود سال ۱۳۱۸ در تهران آغاز شد و در چند مقطع مهم تاریخ معاصر ایران حضوری فعال یافت. در دهه ۱۳۲۰، فعالیت دینی و اجتماعی او مسجد هدایت را به کانون آموزش و گفتوگوهای سیاسی بدل کرد. در نهضت ملی نفت، از دکتر محمد مصدق و ملی‌شدن صنعت نفت پشتیبانی کرد، سخنرانی و تبلیغ نمود و کوشید از شکاف میان مصدق و آیت‌الله‌ کاشانی جلوگیری کند. پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، با نیروهای مخالف حکومت همراه شد و در سازماندهی مقاومت سیاسی مشارکت جست؛ در ۱۳۳۶ در تأسیس نهضت مقاومت ملی نقش داشت و به‌ علت این فعالیتها زندانی شد.

در دهه ۱۳۴۰، با سیاستهای حکومت از جمله «انقلاب سفید» مخالفت کرد و با جریانهای ملی ـ مذهبی همکاری ورزید؛ او از مؤسسان نهضت آزادی ایران نیز شناخته می‌شود. دهه ۱۳۵۰ با بازداشتهای مکرر، زندان و تبعید بر او گذشت؛ آخرین بازداشت مهم او در ۱۳۵۴ بود و تا آبان ۱۳۵۷ در زندان ماند. طالقانی یکبار نیز به زابل تبعید شد. زندان برای او صرفاً محل تحمل مجازات نبود؛ گزارشها از ادامه جلسات تفسیر قرآن، گفتوگو و آموزش در میان زندانیان حکایت دارند. همین تجربه، او را در چشم بسیاری از مبارزان جوان و مذهبی به شخصیتی مقاوم، صمیمی و قابل اعتماد بدل کرد.

نقش در پیروزی انقلاب

نقش طالقانی در انقلاب ۱۳۵۷ را در سه سطح باید دید: مشروعیت‌بخشی دینی به اعتراض، سازماندهی اجتماعی در داخل کشور، و ایجاد پل میان گروههای متنوع مخالف سلطنت.

آزادی او از زندان در ۸ آبان ۱۳۵۷، در فضای اوجگیری انقلاب، به رویدادی سیاسی و نمادین بدل شد. استقبال گسترده مردم از او نشان داد که طالقانی برای بخش مهمی از جامعه، روحانی‌ای است شناخته‌شده، زندان دیده و قابل اعتماد. پس از آزادی، خانه او عملاً به محلی برای مراجعه مردم، فعالان و گروههای سیاسی بدل شد.

طالقانی در بسیج عمومی محرم ۱۳۵۷ نقشی مهم داشت. او در ۱۴ آذر ۱۳۵۷ مردم را به شرکت در راهپیماییهای تاسوعا و عاشورا فراخواند و خود نیز در این حرکتها حاضر شد. راهپیمایی‌های عظیم تاسوعا و عاشورا از نقاط عطف انقلاب بود، زیرا گستردگی مخالفت با حکومت پهلوی را به صورت علنی و جمعی نشان داد.

جایگاه او در داخل ایران نیز اهمیتی خاص داشت. امام خمینی در تبعید بود، اما طالقانی در تهران حضور داشت و میتوانست میان مسجد، محلات، بازار، دانشگاه، زندانیان آزادشده، روشنفکران دینی و گروههای سیاسی ارتباط برقرار کند. او از چهره‌های اصلی انقلاب و عضو شورای انقلاب بود؛ پس از ترور مرتضی مطهری نیز ریاست شورای انقلاب را بر عهده گرفت.

پس از پیروزی انقلاب نیز نقش او ادامه یافت. عضو و سپس رئیس شورای انقلاب شد؛ به نمایندگی تهران در مجلس خبرگان قانون اساسی انتخاب گردید؛ و نخستین امام جمعه تهران پس از انقلاب شد. نخستین نماز جمعه تهران به امامت او در ۵ مرداد ۱۳۵۸ در دانشگاه تهران برگزار شد و جمعیت زیادی در آن حضور یافت. او می‌کوشید نماز جمعه را به عرصه‌ای عمومی برای وحدت، آگاهی سیاسی و طرح مسائل جامعه بدل کند.

طالقانی محبوب بود؟

محبوبیت طالقانی را نمیتوان تنها با مقام روحانی یا نقش انقلابی او توضیح داد. جذابیت اجتماعی او از ترکیب چند ویژگی پدید میآمد.

نخست، سابقه واقعیِ هزینه دادن: زندان، تبعید و مبارزه طولانی سبب شده بود که او در نظر مردم صرفاً سخنران یا سیاستمدار نباشد، بلکه فردی باشد که شخصاً هزینه مخالفت با استبداد را پرداخته است.

دوم، دینداری اجتماعی و عدالتخواه: تفسیر او از قرآن بر مسئولیت انسان، مبارزه با ستم، دفاع از محرومان، ارزش کار و نقد انباشت نابرابر ثروت تأکید داشت. این زبان برای کارگران، بازاریان، دانشجویان و جوانان مذهبیِ عدالتخواه قابل فهم و جذاب بود.

سوم، بیان ساده و ارتباط مستقیم: منبرها و جلسات او برای مخاطب غیرحوزوی نیز قابل استفاده بود. او مفاهیم دینی را از صورت صرفاً انتزاعی خارج میکرد و با مسائل روز جامعه — استبداد، فقر، وابستگی، آزادی — پیوند میداد. مسجد هدایت دقیقاً به همین علت به فضایی میان حوزه، دانشگاه و جامعه شهری بدل شد.

چهارم، گستردگی ارتباطات سیاسی: او با طیفی از نیروهای مذهبی، ملی، ملی ـ مذهبی و بخشی از نیروهای جوان انقلابی ارتباط داشت. همراهیاش با نهضت ملی نفت، نهضت مقاومت ملی، جبهه ملی دوم و نهضت آزادی، از افق سیاسی وسیعتر او نسبت به مرزبندیهای بسته جناحی حکایت میکند.

پنجم، روحیه میانجی‌گر و وحدت‌طلب: طالقانی در ماه‌های نخست پس از انقلاب می‌کوشید گروه‌ها و نیروهای متفاوت را به همکاری و پرهیز از خشونت و تفرقه دعوت کند. همین نقش پدرانه و میانجیگرانه، به‌ویژه در فضای ملتهب سال ۱۳۵۸، بر اعتبار او افزود.

ششم، استقلال رأی: با وجود همراهی با رهبری انقلاب، او در همه مسائل تابع مصلحت‌مندی‌های جریان‌های مسلط نبود. در ماه‌های پس از انقلاب با بعضی رهبران روحانی حکومت نوپا اختلاف نظر داشت؛ همین استقلال، برای گروهی از مردم و نیروهای سیاسی، او را چهره‌ای متمایز میکرد.

جایگاه تاریخی و درگذشت

طالقانی را می‌توان نماینده گونه‌ای از روحانیت سیاسی دانست که می‌خواست میان اسلام، آزادی، عدالت اجتماعی، مشارکت مردم و مبارزه با استبداد جمع برقرار کند. او نه فقط به عنوان «روحانی انقلابی»، بلکه به عنوان مفسری اجتماعی از قرآن و شخصیتی رابط میان سنت دینی و جامعه جدید ایران اهمیت دارد.

درگذشت ناگهانی او در ۱۹ شهریور ۱۳۵۸، تنها چند ماه پس از پیروزی انقلاب، موجب شد فرصت تأثیرگذاری‌اش بر شکل‌گیری نهادهای جدید بسیار کوتاه باشد. بااین‌حال، جایگاه او همچنان محل توجه پژوهشگران است، زیرا زندگی‌اش از نمونه‌های برجسته پیوند میان تفسیر دینی، عدالتخواهی اجتماعی و مبارزه سیاسی در ایران سده بیستم به شمار میرود.