به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در نشست با گروه هوش مصنوعی در مجمع مشورتی پیشرفت استان اظهار کرد: هوشمندسازی شهرهای گردشگری از جمله سرعین می‌تواند در استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و جذب گردشگران دارای اهمیت باشد.

وی افزود: دولت محلی در راستای اجرای زیرساخت‌های ارتباطی از جمله فیبر نوری و ایجاد دیتاسنتر تلاش می‌کند و همگام با این اقدامات باید با استفاده از ظرفیت هاب نخبگان، هوشمندسازی شهرهای گردشگری به‌ویژه سرعین عملیاتی شود.

استاندار اردبیل، هوشمندسازی کشاورزی و همچنین گلخانه‌ها را یادآور شد و تصریح کرد: توجه به مصرف انرژی، آب و ارزش افزوده محصولات متناسب با اقلیم، از جمله ضرورت‌هایی است که در هوشمندسازی این بخش مد نظر قرار گرفته و موجب کاهش هزینه‌های تولید می‌شود.

گفتنی است مجمع مشورتی استان در حوزه‌های مختلف از جمله هوش مصنوعی، با هدف کسب نظرات و طرح‌های تاثیرگذار در توسعه استان و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود تشکیل یافته است.

