نفت آبادان تیم ملی جوانان را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال صنعت نفت آبادان عصر چهارشنبه در سومین دیدار تدارکاتی خود با یک گل برابر تیم ملی جوانان به برتری رسید.

«حکیم نصاری» هافبک با تجربه تیم صنعت نفت در نیمه دوم روی پاس «مهدی ممی زاده» تنها گل این دیدار را برای طلایی پوشان آبادانی به ثمر رساند.

«رضا پرکاس»، سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در این دیدار برای شناخت بیشتر بازیکنان خود از همه بازیکنانش استفاده کرد.

«طالب ریکانی»، «امید خالدی» و «محمد طیبی» غایبان تیم صنعت نفت در این دیدار بودند.

دو تا سه بازی تدارکاتی دیگر برای تیم صنعت نفت آبادان در اردوی تهران پیش بینی شده است.