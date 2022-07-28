لزوم راه اندازی باغ مادری انگور در ملایر

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد ساداتی نژاد پنجشنبه در ادامه سفر به شهرستان ملایر از طرح فراز روستای ورچق بازدید کرد و از سرمایه گذار این طرح خواست که از ارقام اقتصادی در این باغ انگور استفاده کند.

وی تاکید کرد: در ایجاد باغات انگور از ارقامی استفاده شود که ماندگاری و عملکرد بیشتری داشته باشد.

وزیر جهادکشاورزی بر لزوم راه اندازی باغ مادری در کنار این طرح تاکید کرد و گفت: برای صادرات و ارزآوری به سورت و بسته بندی نیاز است.

رضا بهرام لو، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان نیز در این راستا گفت: در این باغ از ارقام جدیدی که دانشگاه تهران معرفی کرده خریداری و استفاده شده است.