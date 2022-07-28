جریان انقلابی مراقب جریان نفاق باشد/ ضرورت احساس مسئولیت نخبگان

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدابراهیم رئیسی پنجشنبه در جمع نخبگان استان همدان با اشاره به سالروز عملیات مرصاد بر لزوم زنده نگه داشتن آن دوران تاکید کرد.

وی با بیان اینکه خداوند کمک کرده است که راه را بر منافقین سد کنند در جریان جنگ تحمیلی، سلحشوران ما افتخار آفریدند و عزت و اقتدار را به کشور و برای کشورمان حفظ کردند؛ اظهار کرد: باید در روزهایی که سالروز عملیات مرصاد محسوب می‌شود، خباثت منافقین کوردل، جریان نفوذ و نفاق تشریح شوند.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: نفوذ خطری است که همواره وجود دارد بدین ترتیب، جریان انقلابی باید مراقب جریان نفاق باشد؛ جریان نفاق چهره خود را می‌پوشاند و اهداف خود را دنبال می‌کند.

وی با تصریح بر اینکه از اول پیروزی انقلاب اسلامی ما از جریان نفاق ضربه دیده‌ایم؛ تصریح کرد: جریان نفاق بسیار خطرناک است؛ باید این روزها مراقب دست‌های پلید عناصر نفاق و نفوذ بود.

آیت الله رئیسی با تاکید بر اینکه این روند هوشیاری و بیداری می‌طلبد؛ عنوان کرد: با نگاه به دوران امامت پیامبران و امامان ما نیز می‌بینیم که جریان نفاق در طول تاریخ وجود داشته است.

وی با تاکید بر اینکه شناخت و جریان نفاق سخت است و شناساندن آن سخت‌تر است؛ خاطرنشان کرد: نقاب را باید از چهره نفاق کنار زد و به همه چهره آن را بر ملأ کرد؛ پس از ماجرای کربلا نیز حضرت زینب (س) به دنبال انجام دادن این مأموریت مهم بود.

رئیس جمهور در ادامه صحبت‌های خود خطاب به نخبگان استان همدان با بیان اینکه باید ارتباط خود را با مجموعه دولت حفظ کنید؛ تاکید کرد: نسبت به حل مسائل و حساسیت‌های کشور احساس مسئولیت کنید.

رئیسی در ادامه با بیان اینکه باعث تأسف و تأثر است که چگونه کسانی که مدعی حقوق بشرهستند مهد قاتلان و منافقین شده اند؛ اظهار کرد: امروزه، دولت با مأموریت بسیار خطیری که بر عهده دارد، رمز موفقیتش همراهی، همکاری، مشورت و عقول مختلفی است در کنار اندیشه دولتمردان قرار می‌گیرد تا بر غنای این اندیشه بیفزاید.



وی با تاکید بر اینکه نخبگان در این راستا می‌توانند بسیار نقش داشته باشند؛ اظهار کرد: دولت مردمی یعنی همراه مردم؛ از مردم، با مردم و در مردم بدین سان همه دولتمردان باید همواره در همه بخش‌ها خودشان را محتاج صحبت و مشورت با نخبگان بدانند.

این مقام مسئول با تصریح بر اینکه باید نگاه آنها را اقتصاد، سیاست و فرهنگ ببینند؛ خاطرنشان کرد: مدیران باید حلقه‌های مشورتی باید از نخبگان داشته باشند.

رئیسی خطاب به نخبگان گفت: شما و امثال شما هم باید این طور باشید تا شاهد ارتقای کشور باشیم. این نشست یک نشست نمادین است، این تمام قضیه نیست باید نگاه‌های نخبگانی دیده شود؛ موفقیت دولت در همه عرصه‌ها این ارتباط با جریان نخبگانی است.

وی ادامه داد: این دولت نگاه مردم را اصل می‌داند. مردم به عنوان هدفی در جریان اهداف سیاسی نیستند. رئیس جمهور با بیان اینکه نگاه ما نگاه امام و رهبری است که می‌گوید باید به مردم اعتماد کرد و در کنار خدا باوری، مردم باوری داشت، اضافه کرد: خرد جمعی از نکاتی است که به سلامت و صلابت کار و اتقان کار کمک می‌کند.

وی تصریح کرد: پیشرفت امور در حرکت‌های اداری و سازمانی همراه با نگاه تحولی باشد. در چهل ساله اول ما تجربیات و اندوخته‌های ارزشمندی داریم اما عقب ماندگی‌های جدی مانند عقب ماندگی در اجرای عدالت را هم داریم.

وی در این زمینه از بروکراسی‌های اداری نام برد و گفت: مردم از این وضعیت رنج می‌برند. باید به دنبال حل این عقب ماندگی‌ها هستیم.

رئیسی در ادامه صحبتهای خود اظهار کرد: باید این مشکلات را حل کرد تا پیچیدگی این مسائل بیشتر و رنجیدگی مردم افزایشی نشود.

وی تاکید کرد: باید رضایت عموم مدنظر باشد نه رضایت خواص؛ بسترهای فسادزا باید اصلاح شوند.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اصلاح اقتصادی باید اتفاق بیفتد، تصریح کرد: رانت خواری و ارتباطات ناسالم اصلاح شوند تا در جهت این اقدام بتوانیم پیش رویم.

وی ادامه داد: در بدنه اجرایی استفاده از نیروهای جوان، حزب اللهی، با انگیزه و اندیشه و تحول گرا یک ضرورت است.

رئیسی با بیان اینکه استفاده از این نیروها می‌تواند کارساز باشد؛ گفت: امام و رهبری به جوانان اعتماد دارند.

وی بر ضرورت استفاده از نظرات کارشناسی نیز تاکید کرد و گفت: این بحث یکی دیگر از اعتقادات اصلی است، در کار اجرایی باید پس از مشورت و کار کارشناس تصمیم گرفت و آنها را اجرایی کرد.

رئیسی در ادامه صحبت‌های خود بر موضوع بررسی و ارزیابی عملکرد مدیران اشاره کرد و گفت: ما دارای یک برنامه منظم و مدون ابلاغ شده هستیم به عنوان یک برنامه تحولی که در آن نظام مسائل شناسایی و چرخش‌های تحول آفرین در آن عنوان شده است.

وی ادامه داد: این سند در معرض دید همگان قرار گرفته تا نخبگان نظرات اصلاحی اگر دارند اعلام کنند. این سند نشان می‌دهد که دولت برنامه دارد و در حوزه‌های مختلف برنامه برای حل مسائل دارد.

وی با اشاره به حرکت‌های جهادی و حضور جوانان با روحیه جهادی در این حرکت‌ها، خاطرنشان کرد: این روحیه تعطیل نشده و هم چنان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه از ابتدای دولت حرکت سازندگی را دنبال می‌کنیم، تصریح کرد: بعد از ادغام جهاد سازندگی، گروه‌های زیادی تشکیل شد و هرکدام یک جایگاه دارند. اما آنچه که دولت در این عرصه باید انجام دهد؛ هدایت، حمایت و نظارت است.

این مقام مسئول در ادامه گفت: بدین ترتیب گروه‌های جهادی کارها را پیش می‌برند و نتیجه آن تشکیل شورای عالی جهادسازندگی بود.

وی با تاکید بر اینکه این شورا تشکیل شده و کار ان نیز شروع شده است، به بحث مطرح شده این جلسه پیرامون مالیات اصناف نیر اشاره کرد.

وی با بیان اینکه این موضوع متن قانون است و باید انجام شود اما در ممیزی قانونی باید به اصناف اعتماد کرد، ادامه داد: ما به اصناف و کارآفرینانمان اعتماد داریم؛ به تراکنش‌هایی که در ارتباط با فعالیت‌های صنفی است نمی‌توان بسنده کرد بلکه باید به اظهارات یک فعال اقتصادی و یک کاسب با آبروی بازار نیز توجه داشت.

وی تاکید کرد: باید به اصناف و فعالان اقتصادی اعتماد کرد.

رئیس جمهور با تاکید بر لزوم رسیدگی به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران عنوان کرد: خانواده‌های شهدای ما به قدری نظر بلند هستند که بنیاد شهید از آنها درخواست می‌کند که امکاناتی را دریافت کنند.

رئیسی با تاکید بر اینکه در استان همدان باید کشاورزی محور قرار گیرد و موانع آن رفع شود، خواستار توجه به کشت دیم، مدیریت منابع آبی و اصلاح الگوی کشت شد.

وی با تاکید بر اینکه باید نظر صاحبنظران کشاورزی پرسیده شود تا اقتصاد کشاورزی رونق گیرد، بر لزوم توجه به اقتصاد گردشگری در همدان به عنوان یک موضوع اشتغال زا و درآمدزا اشاره کرد.

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اقتصاد معدن استان همدان نیز افزود: معادن باید فعال و صنایع نیمه تعطیل در همدان فعال شوند، زیرساخت‌های موجود فعال شوند.

وی در خصوص موضوع عفاف و حجاب نیز گفت: حجاب و عفاف قانون است، همه باید به قانون عمل کنند، جای سلیقه شخصی و فردی نیز در آن وجود ندارد، به قانون در کشور معتقدیم و همه باید به قانون احترام بگذارند.