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۶ مرداد ۱۴۰۱، ۱۹:۱۶

محمد پنجعلی عنوان کرد:

برای مربی ضعیفی مثل ویلموتس باید بیش از ١٠٠ میلیارد بدهیم 

برای مربی ضعیفی مثل ویلموتس باید بیش از ١٠٠ میلیارد بدهیم 

پیشکسوت فوتبال ایران گفت: برای مربی ضعیفی مثل ویلموتس باید بیش از ١٠٠ میلیارد بدهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پنجعلی با انتقاد از شرایط مدیریتی فوتبال ایران اظهار داشت: متاسفانه مدیریت در فوتبال ما ضعیف است و این ضعف مدیریت آسیب های زیادی به فوتبال ما زده و عجیب است که افراد امتحان پس داده و پر خطا دوباره به دنبال مدیریت در فوتبال ما هستند.

پنجعلی در ادامه افزود: قحط الرجال است که تاج دوباره کاندیدای ریاست فدراسیون فوتبال شده است؟ این آدم ها بر اساس چه کارنامه ای دوباره می خواهند مدیریت کنند؟

این پیشکسوت ادامه داد: متاسفانه مدیریت ضعیف همین آدم ها فوتبال ما را به این روز انداخته که الان باید بیشتر از صد میلیارد برای یک مربی سطح پایین و ضعیف مثل ویلموتس هزینه کنیم. اگر وضعیت مدیریت در فوتبال ما درست بود یکی مثل تاج به خودش اجازه نمی داد دوباره کاندید فدراسیون شود.

پنجعلی تاکید کرد: چه کسی پاسخگوی این اتفاقات تلخ است؟ الان هم امیدوارم این انتخابات ختم به خیر شود هر چند که آنقدر مدیریت در فوتبال ما ضعیف است که من بعید می دانم فوتبال ما حالا حالا ها درست شود.

کد مطلب 5549887

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