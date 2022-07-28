زمان ساخت بزرگراه نقده- پیرانشهر- تمرچین کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راه و شهرسازی آذربایجان غربی، محسن حمزه لو در این زمینه اظهار کرد: این انفجار با کار گذاشتن ۱۰ تن باروت در ترانشه انجام شد تا روند توسعه مسیر در کیلومتر ۲۵ بزرگراه بین‌المللی نقده - پیرانشهر _تمرچین با سرعت انجام گیرد.

وی ادامه داد: عملیات ساخت این بزرگراه در مسیر ۶۰ کیلومتری محور نقده - پیرانشهر در حال انجام است و طبق برنامه کاری حوزه ساخت و توسعه راه‌های استان روند بهسازی و تعریض این مسیر در سریع‌ترین زمان ممکن به اتمام می‌رسد.

حمزه لو افزود: اهمیت توسعه و بهسازی بزرگراه بین‌المللی نقده – پیرانشهر- تمرچین جهت اقتصادی شدن زیرساخت‌های حمل و نقلی در پایانه مرزی تمرچین حیاتی است.

طولانی شدن اجرای پروژه‌ها، افزایش هزینه‌ها، کاهش اثربخشی، پرداخت تعدیل‌ها و مابه‌التفاوت‌ها جهت جبران خسارات ناشی از این تأخیر را به دنبال دارد که این موضوع در پروژه احداث بزرگراه نقده-پیرانشهر-تمرچین با راهکار انفجار ترانشه مانع تقلیل یافت.