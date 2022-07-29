بازگشایی هراز/سیلاب جاده ساران- کیلان را موقتا مسدود کرد

عادل مصدقی در گفتگو با خبرنگار مهر، از بازگشایی محور هراز خبر داد و اظهار داشت: محور هراز، حدفاصل بایجان تا وانا که به دلیل بارش شدید باران و سیلاب و گل و لای محور فوق، مسدود شده بود با تلاش راهداران بازگشایی شده است.

وی با بیان اینکه به علت بارش باران شاهد انسدادهای موقت هستیم افزود: هم اکنون جاده کیلان - ساران به علت ریزش کوه و سیلاب موقتاً مسدود شده و نیروهای راهداری در تلاش برای بازگشایی مسیر هستند و به همه مردم توصیه می‌شود با توجه به شدت سیلاب و بارندگی، از تردد به جاده کیلان خودداری کنند.

معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران در خصوص وضعیت ترافیکی سایر محورهای مواصلاتی استان تهران گفت: محور شریف آباد-تهران محدوده (کوشش رادیاتور) ترافیک سنگین

گزارش و در این خصوص گشت راهداری اعزام شده است.

مصدقی در ادامه با اشاره به گزارش هواشناسی و شرایط جوی عنوان داشت: هم اکنون در محور تهران-لواسانات (گردنه و سه راهی قوچک) بارش باران را داریم.

وی بیان داشت: آب گرفتگی سطح محور جاده‌ای کمربندی جنوبی رودهن؛ مهرآباد نیز گزارش شده است.

