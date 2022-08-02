مسعود کیمیایی از اجرای این «داش آکل» منصرف شد/ روایت یک «نوچه»

حامد شیخی نویسنده و کارگردان نمایش «داش آکل به روایت نوچه کاکارستم» که در تماشاخانه عمارت سیمرغ روی صحنه است درباره این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: نمایش «داش آکل به روایت نوچه کاکا رستم» بیستمین اثر گروه هنری تندیس است که بر اساس یک روایت واقعی نوشته شده است و داستانی متفاوت از نوشته صادق هدایت دارد. حدود ۲ سال پیش که به عنوان مدیر آموزش در مدرسه کارگاه آزاد فیلم با مسعود کیمیایی همکاری داشتم، ایشان ماجرایی را برای من تعریف کردند که زمان فیلمبرداری فیلم «داش آکل» از زبان یک پیرمرد برنج فروش شنیده بودند. آن پیرمرد که در جوانی نوچه کاکارستم بوده، قصه داش آکل را به گونه‌ای دیگر برای آقای کیمیایی روایت کرده و وی گفته بود اصل قصه همین بوده که با قصه‌ای که شنیده‌ایم کاملاً متفاوت است.

وی ادامه داد: پیش از آنکه مسعود کیمیایی به سراغ ساخت فیلم «خون شد» برود، قرار بود این قصه «داش آکل» به کارگردانی ایشان روی صحنه برود اما با شروع پیش تولید فیلمشان این امر محقق نشد و به جهت حفظ جایگاه فیلم «داش آکل» از اجرای این نمایش منصرف شدند. اما من از همان زمان تصمیم به اجرای این نمایش گرفتم.

وی درباره زمان اجرای نمایش عنوان کرد: قرار بود نیمه دوم سال گذشته این اثر نمایشی را در تماشاخانه سنگلج روی صحنه ببرم اما با توجه به فرا رسیدن روزهای پایانی قرن، اجرای نمایش «قصه قرن» را در اولویت قرار دادم. تمرینات جدی این نمایش پس از بازنویسی‌های پی در پی که حاصل ممیزی بود، از اول خرداد آغاز شد. این ممیزی‌ها شامل شخصیت امان و ارتباط او با داش آکل بود از این رو برای اینکه از واقعیت قصه دور نشویم، ناچار شدم این موارد را در لفافه بیان کنم.

شیخی درباره شیوه اجرایی و طراحی دکور و فضا توضیح داد: «داش آکل به روایت نوچه کاکارستم» سیزدهمین نمایش من در مقام نویسنده و کارگردان است. این قصه همچون نمایش‌های دیگری که روی صحنه برده‌ام، حکایت آدم‌های تنهاست. همچون نمایش‌های دیگرم با خنده آغاز و به تراژدی ختم می‌شود. در اینجا به سراغ تئاتر بی‌چیز نرفته‌ام و از دکور واحد در خلق موقعیت‌های مختلف بهره گرفته‌ام. در طراحی نور، صحنه، گریم و لباس نیز با حساسیت خاصی جلو رفتیم به دور از عناصر مینی مال و فاکتورهای تئاتر بی‌چیز طراحی‌ها را انجام دادیم اما همچون نمایش‌های گذشته با یک دکور واحد و به کمک طراحی نور، فضاهای مختلفی را تداعی کرده‌ایم.

شیخی در پایان درباره اجراهای آینده خود گفت: ۲ نمایش دیگر را در برنامه کاری خود دارم که به زودی روی صحنه خواهم برد؛ نمایش «رضا شمر خون» که ویژه ایام صفر است و دیگری نمایش «هفت پیکر» که بخشی از آن قصه را در نمایش «قصه شهرزاد به روایت سنمار» روی صحنه بردم.

بازیگران و دیگر عوامل این نمایش عبارتند از بازیگران: حامد شیخی، امین اکبری نسب، علی اسدیان، سارا محبی، ساغر بهنام، سپیده عباسی، مریم بابایی، محسن بهرامی، باقر عجملو، تداعی سعیدی فر، محمد منافی، رؤیا شیخی، علیرضا میرزایی، ساناز خدایی، محمد واحدپرست، ژیلا گنجه و علی پیله‌ور، طراح پوستر و بروشور: فاطمه عبدالرحیمی، دستیار کارگردان: علی اسدیان، علی اقبالی، مدیر تولید: محمد منافی، طراح گریم: مصطفی کرابی، عکاس و تصویربردار: فاطمه مجدنیا، همایون عبدالرحیمی، طراح صحنه: هومن عبدالرحیمی، مدیر صحنه: یگانه یغمایی، آمنه میر، روابط عمومی: فاطمه مجدنیا.

نمایش «داش آکل به روایت نوچه کاکارستم» به کارگردانی و نویسندگی حامد شیخی و تهیه کنندگی فاطمه عبدالرحیمی تا ۱۴ مرداد ماه ساعت ۱۷:۳۰ در تماشاخانه عمارت سیمرغ در حال اجرا است.

تماشاخانه عمارت سیمرغ در خیابان حافظ، خیابان نوفل لوشاتو، بعد از تقاطع رازی، بن بست زیبا واقع است.