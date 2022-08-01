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۱۰ مرداد ۱۴۰۱، ۷:۵۰

دادستان مرکز گیلان خبر داد؛

دستگاه قضایی پیگیر اجرای طرح پارک ۵۰۰ هکتاری لاکان رشت

دستگاه قضایی پیگیر اجرای طرح پارک ۵۰۰ هکتاری لاکان رشت

رشت- دادستان مرکز گیلان با اشاره به ورود دستگاه قضایی به اجرای طرح پارک ۵۰۰ هکتاری لاکان رشت گفت: با اقدامات صورت گرفته فاز نخست این پارک پایان امسال به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی فلاح میری با اشاره به اینکه حدود ۱۰ سال قبل اراضی جنگلی ۵۰۰ هکتاری توسط منابع طبیعی طی قراردادی به شهرداری رشت برای ایجاد فضای سبز عمومی اختصاص یافت، گفت: متأسفانه طی ۱۰ سال اقدامی توسط شهرداری برای آماده سازی این منطقه جنگلی برای شهروندان صورت نگرفت.

وی با اشاره به بازدید میدانی ریاست کل دادگستری استان و پیگیری‌های دستگاه قضائی تصریح کرد: اخیراً طرح‌های خوبی برای بهره برداری از این مکان ارائه شده و عملیات آماده سازی آن در حال انجام است.

دادستان مرکز گیلان با بیان اینکه زیرسازی و راه سازی این منطقه طی یک ماه آینده با نظارت دستگاه قضائی به اتمام می‌رسد، اظهار داشت: فاز اول این پارک جنگلی که مشتمل بر باغ پرندگان، پارک گیاه شناسی، زمین ورزشی و مراکز تفریحی و اقامتی است تا پایان سال ۱۴۰۱ برای استفاده شهروندان به بهره برداری می‌رسد.

کد مطلب 5552704

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