جمع آوری معتادان متجاهر بر عهده پلیس است نه شهرداری!

سردار حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به برخی از اظهارات مسئولان شهری مبنی بر اینکه شهرداری به وظایف خود در ارتباط با ساماندهی معتادان متجاهر به درستی عمل کرده است، افزود: مسئله در رابطه با معتادین متجاهر روشن است و وظیفه هر دستگاه مشخص است.

وی ادامه داد: پلیس بارها اعلام کرده است که بین ۲۰ تا ۲۲ هزار معتاد متجاهر در تهران حضور دارند اما فقط ظرفیت نگهداری ۱۰ تا ۱۱ هزار معتاد متجاهر وجود دارد.

۱۱ هزار معتاد متجاهر در شهر رها هستند

رئیس پلیس پایتخت گفت: در واقع چیزی حدود ۱۱ هزار معتاد متجاهر اکنون در شهر رها هستند و در کوچه‌ها و خیابان‌ها مشاهده می‌شوند.

رحیمی با اشاره به اینکه جمع آوری معتادان متجاهر به عهده پلیس است و به شهرداری ارتباطی ندارد، گفت: هیچکس دیگری در بحث جمع آوری معتادان متجاهر نه دخالت می‌کند و نه تا به الان اقدامی انجام داده است.

وی با اشاره به اینکه اگر تعداد مراکز نگهداری معتادان کافی نیست و در طرح‌های دستگیری معتادان پلیس نمی‌تواند تمامی این افراد را ساماندهی کند، گفت: باید ظرفیت نگهداری معتادان متجاهر ایجاد شود که بتوانیم ساماندهی کنیم.

تمامی دستگاه‌ها در امر ساماندهی معتادان متجاهر مسئول هستند

فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: بهزیستی، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و همه دستگاه‌ها مسئول هستند تا این تعداد معتاد متجاهر را جمع آوری و ساماندهی کنیم.

رحیمی با اشاره به اینکه مردم از وجود این افراد در شهر اظهار نارضایتی می‌کنند، گفت: مردم در پارک و خیابان این افراد را مشاهده می‌کنند و فکر می‌کنند که پلیس کاری انجام نمی‌دهد اما در واقع پلیس بارها این افراد را دستگیر کرده است اما محلی برای نگهداری ندارد که مجدد آنها به کوچه و خیابان‌ها برنگردند.

وی در پایان تاکید کرد: دستگاه‌هایی که باید ظرفیت ایجاد کنند تا به الان ظرفیت کامل را ایجاد نکردند و وضعیت معتادان متجاهر تهران این ضرورت را ایجاد می‌کند که هرچه سریع‌تر این ظرفیت ایجاد شود.