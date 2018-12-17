نیازمند فکر جدید برای جمع آوری معتادان متجاهر هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی، ضمن تاکید بر تلاش پلیس پایتخت در جمع آوری معتادان متجاهر، گفت: یکی از مشکلات جدی جامعه در بحث جمع آوری معتادان متجاهر، کمبود ظرفیت مکانی و همچنین فرایند بازپروری آنان است.

این مقام ارشد انتظامی، اظهار کرد: اینکه یک معتاد را سه ماه در یک مرکز بازپروری نگهداشته و سپس در جامعه رها کنیم، از آن نظر که در این مدت در حد خیلی محدود سم زدایی صورت می گیرد، مناست نیست، بلکه باید ترک اعتیاد از منظر روانی و جسمی توامان صورت گیرد.

وی با اشاره به تلاش کارکنان بهزیستی در این خصوص، گفت: در نظر داریم یک حرکت جدیدی را در رابطه با بازپروری و کاهش زمینه تقاضا که طبیعا زمینه ساز کاهش عرضه هم خواهد بود را در کشور و خصوصا در پایتخت ایجاد کنیم اما در این میان باید به فرایند بازپروری اهمیت بیشتری بدهیم.

سردار رحیمی، با تاکید بر این که معتادان بخشی از جامعه هستند و باید برای اصلاح وضعیت زندگی آنها تلاش کرد، افزود: در این خصوص باید اقدامات عملیاتی گسترده صورت گیرد و این امر در راستای تکمیل تلاش ها و خدمات بسیار ارزشمند کارکنان بهزیستی است، اما برای جلب رضایت شهروندان باید بیش از این تلاش کرد.

رئیس پلیس پایتخت، با اشاره به این مطلب که برای جمع آوری معتادان متجاهر از معابر و خیابان های شهر تهران باید فکری جدید داشت، تصریح کرد: فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با کمک بهزیستی و با محوریت ستاد مبارزه با مواد مخدر، در تلاش است که اقدامی نو و جدید را در این زمینه رقم بزند.

وی با اشاره به تغییر کاربری مرکز کهریزک به محل بازپروری و نگهداری معتادان متجاهر و بی خانمان، گفت: این مرکز پیش از این کاربری دیگری داشته که امروز از این ظرفیت برای کاهش یکی از پدیده های ناهنجار جامعه استفاده می کنیم.

سردار رحیمی، در پایان با اشاره به این که مقدمات اولیه و تشریفات اداری تغییر کاربری این مرکز انجام شده است، خاطر نشان کرد: این مرکز با هدف کاهش مصرف مواد مخدر، ترک اعتیاد معتادان متجاهر راه اندازی مجدد شده و امید است بتوانیم به کسانی که گرفتار مواد مخدر و افیونی شده و مشکلاتی را برای خود، خانواده و جامعه ایجاد کرده اند را در این مرکز، درمان و به جامعه و بازار کار بازگردانیم.