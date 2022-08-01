درگذشت«عادل آذر» ضایعه ای بزرگ برای کشور بود

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف نوری روز دوشنبه در آیین تدفین دکتر عادل آذر در دهلران که با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام، معاون سیاسی و امنیتی استاندار، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، فرمانده سپاه استان و مجموعه‌ای از مسئولان کشوری و استانی و باحضور خیل عظیم مردم دهلران برگزار شد اظهار داشت: درگذشت دکتر آذر ضایعه‌ای بزرگ بود و امروز همه ما عزادار این خدمتگزار راستین خود هستیم.

وی افزود: هر کدام از ما به نوعی شاگرد این استاد فرهیخته هستیم که برای کشور و مردم زحمات زیادی کشید.

نماینده ویژه رئیس جمهور گفت: عادل آذر از روستایی دور افتاده و محروم پله‌های ترقی را پیمود و به جایی رسید که منشا خدمات ارزشمندی به مردم و کشور شد.

نوری یادآور شد: امروز مردم قدرشناس و شاگردان وی بخوبی حق مطلب را ادا و در آئین تدفین این دانشمند شرکت کردند.