معادن نهبندان در مسیر توسعه زیرساختی/وجود ۱۴۶ معدن در شهرستان

ابوالفضل ایروانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نهبندان یکی از شهرستان‌های خاص خراسان جنوبی است، اظهار کرد: این شهرستان از قطب‌های معدنی استان است.

وی با اشاره به اینکه ۱۴۶ معدن در شهرستان نهبندان وجود دارد، بیان داشت: در حال حاضر ۷۰ معدن فعال و ۷۶ معدن غیر فعال است.

فرماندار نهبندان بیان کرد: پیش بینی اشتغال معادن شهرستان بیش از یک هزار نفر است.

ایروانی ذخایر قطعی معادن شهرستان را حدود ۱۱۸ میلیون تن برآورد کرد و افزود: نهبندان بیش از ۵۰ درصد از معادن استان را دارد و متفاوت از شهرستان‌های دیگر است.

وی با اشاره به اینکه ۲۵ نوع معدن در شهرستان داریم، گفت: نهبندان به عنوان قطب معدن و عسلویه معدنی شرق کشور محسوب شود.

ایروانی ادامه داد: آهن، گرانیت، طلا و محصولات فلزی و غیرفلزی از جمله ماده‌های معدنی شهرستان است.

وی با بیان اینکه یکی از چالش‌ها و مشکلات اساسی معادن تأمین برق مورد نیاز است، گفت: در سفر نیکزاد، نایب رئیس مجلس به نهبندان احداث پست ۴۰۰ کیلو وات نهبندان مصوب شد که با اجرای آن مشکل برق معادن مرتفع می‌شود.

تامین برق معادن شاهکوه

فرماندار نهبندان با اشاره به اینکه در حوزه شاهکوه ۳۷ معدن گرانیت وجود دارد، بیان داشت: ۱۲ تن از معدن‌های ما هم در منطقه دهسلم و هیرد قرار دارد.

وی با بیان اینکه برای تأمین برق معادن شاهکوه در اواخر سال ۹۹ توافقنامه‌هایی با ایمیدرو امضا شد، گفت: بر اساس این توافقنامه در فاز اول ۶۰ کیلومتر تأمین می‌ شود که در مرحله اجرای این طرح هستیم.

ایروانی با بیان اینکه این انتقال که قرار است با ۱۸۵ دکل برق را منتقل کند پیشرفت ۷۳ درصدی دارد، اظهار کرد: امیدواریم این پروژه در هفته دولت به بهره برداری برسد.

وی بیان کرد: در راستای این پروژه در حال حاضر ۱۲۵ دکل نصب شده که امیدواریم در مهر ماه شاهد نصب تمامی دکل‌ها باشیم.

ایروانی اظهار داشت: فاز دوم پروژه تأمین برق به طور قطعی هنوز اعلام نشده که بر اساس تفاهم نامه باید اول این برق به منطقه دهسلم و هیرد برسد.

وی اظهار داشت: در راستای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز معادن دپارتمان ملی معدن راه اندازی شده است.

فرماندار نهبندان با بیان اینکه بر اساس بازدید ودهگردشی که از روستای دهک انجام شد، درخواست مردم دهک تبدیل از روستا به شهر شدن بود، گفت: باید زیرساخت‌های جمعیتی فراهم شود که در صورت تحقق مشکلات مردم را کمتر خواهد کرد.