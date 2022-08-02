قیمت انواع ماهی و میگو؛ ۱۱ مردادماه ۱۴۰۱/ قزل آلا ۸۵ هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش میدانی از بازار تهران، قیمت انواع ماهی و میگو در تهران، امروز سهشنبه ۱۱ مردادماه ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام میشود.
|نوع ماهی
|قیمت (تومان)
|ماهی زنده قزل آلای رنگین کمان (بالای ۳۰۰ گرم)
|۸۵,۰۰۰
|ماهی سرخو اصل (بالای ۳۰۰۰ گرم)
|۱۲۰,۰۰۰
|ماهی شوریده (بالای ۷۰۰ گرم)
|۱۵۰,۰۰۰
|ماهی حلوا سیاه (بالای ۱۰۰۰ گرم)
|۱۴۰,۰۰۰
|ماهی پرورشی قزل آلای ویژه گوشت نارنجی (بالای ۵۰۰ گرم)
|۸۹,۰۰۰
|ماهی هامور (بین ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ گرم)
|۱۱۰,۰۰۰
|میگوی دریایی تازه با سر مخلوط (سایز ۵۱، ۶۰)
|۱۳۸,۰۰۰
|میگو منجمد دریایی با سر سایز ۴۱، ۵۰
|۱۸۵,۰۰۰
نظر شما