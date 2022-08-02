قیمت انواع ماهی و میگو؛ ۱۱ مردادماه ۱۴۰۱/ قزل آلا ۸۵ هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش میدانی از بازار تهران، قیمت انواع ماهی و میگو در تهران، امروز سه‌شنبه ۱۱ مردادماه ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام می‌شود.

نوع ماهی قیمت (تومان) ماهی زنده قزل آلای رنگین کمان (بالای ۳۰۰ گرم) ۸۵,۰۰۰ ماهی سرخو اصل (بالای ۳۰۰۰ گرم) ۱۲۰,۰۰۰ ماهی شوریده (بالای ۷۰۰ گرم) ۱۵۰,۰۰۰ ماهی حلوا سیاه (بالای ۱۰۰۰ گرم) ۱۴۰,۰۰۰ ماهی پرورشی قزل آلای ویژه گوشت نارنجی (بالای ۵۰۰ گرم) ۸۹,۰۰۰ ماهی هامور (بین ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ گرم) ۱۱۰,۰۰۰ میگوی دریایی تازه با سر مخلوط (سایز ۵۱، ۶۰) ۱۳۸,۰۰۰ میگو منجمد دریایی با سر سایز ۴۱، ۵۰ ۱۸۵,۰۰۰