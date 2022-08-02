پیگیری تکمیل بزرگترین پروژه پارکینگ عمومی سرپوشیده کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی هدایت با بیان اینکه احداث پروژه‌های بزرگ مقیاس گام مهمی برای توسعه و پیشرفت شهر تهران است، تاکید کرد: با انتقال خطوط راه آهن از مناطق ١٧ و ١٨ تهران به زیر زمین که در مسیر تونلی به طول ٩ کیلومتر توسط راه آهن جمهوری اسلامی ایران انجام شده است فضای خوبی روی این تونل برای بهره برداری از طرح‌های محرک توسعه ایجاد شده است که یکی از این فرصت‌ها ایجاد مجموعه پارکینگ خودروهای سواری با ظرفیت ٣ هزار خودرو است که از نظر ظرفیت پذیرش خودرو می‌توان به عنوان بزرگترین پارکینگ سرپوشیده کشور از آن نام برد.

کاظمی منش مدیرکل راه آهن تهران نیز با اشاره به رویکرد تعاملی و رو به پیشرفت راه آهن تهران بیان کرد، ایجاد فرصت‌های سرمایه گذاری و استفاده بهینه از ظرفیت‌های خطوط ریلی و اماکن تحت اختیار این اداره از اهداف راه آهن تهران است که با تعامل سازنده بین ادارات و سازمان‌ها در تلاش هستیم از این فرصت‌ها به بهترین نحو استفاده کنیم و در همین راستا سازمان نوسازی شهر تهران استقبال خوبی از فرصت‌های موجود نموده است.

در ادامه سرپرست سازمان نوسازی و مدیرکل کل راه آهن تهران به همراه کارشناسان با یک دستگاه دریزین از تونل و امکانات موجود بازدید نموده و به صورت میدانی به بررسی وضعیت موجود پرداختند.