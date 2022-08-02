استقبال از پیکرهای مطهر شهیدان در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، پیکرهای مطهر پنج شهید مدافع حرم عصر سه شنبه با استقبال پرشور مردم شهیدپرور گلوگاه در شرق مازندران وارد استان شد و مردم منطقه از کبوتران خونین بال خان طومان همزمان با محرم حسینی استقبال کردند.

آئین استقبال از پیکرهای مطهر شهیدان مدافع حرم ورودی روستای مهدیرجه برگزار شد و این لاله‌های کربلایی را تا میدان نماز تشییع کردند تا اجتماع بزرگ عزاداران عاشورایی با حضور این شهیدان برپا شود.

پس از مراسم استقبال در شهرستان گلوگاه، پیکر شهیدان کابلی و اسکندری در ساعت ۲۱ شب یازدهم مرداد به شهرستان جویبار و پیکر شهیدان کریمیان، تاش موسی و آسمیه در همین ساعت به شهرستان بابل برای برگزاری مراسم استقبال منتقل می‌شوند.

در صبح روز چهارشنبه از پیکر شهید تاش موسی در کلاردشت و شهیدان کریمیان و آسمیه در شهرستان بابل و شهیدان کابلی و اسکندری به میاندرود استقبال می‌شود یپکر شهیدان کابلی و اسکندری در ساعت ۱۶ روز چهارشنبه دوازدهم مردادماه به نکا و شهیدان کریمیان و آسمیه به فریدونکنار و شهید تاش موسی به عباس آباد منتقل می‌شوند تا مراسم استقبال از انان در این شهرستان‌ها برگزار شود.

شهرستان قائمشهر در شب چهارشنبه ۱۲ مرداد ساعت ۲۱ میزبان شهیدان کابلی و اسکندری بوده و در همین ساعت، شهرستان نور میزبان شهیدان کریمیان و آسمیه و تنکابن میزبان شهید تاش موسی است و پیکر همه این شهیدان در شامگاه چهارشنبه به تهران برای مراسم وداع و تشییع انتقال یافته ودر روز جمعه شانزدهم مرداد ماه پیکر سه شهید کریمیان، کابلی و تاش موسی به مازندران برمی گردد.

در ساعت ۹ صبح روز جمعه شهرستان چالوس میزبان شهید تاش موسی و شهرستان محمود اباد میزبان شهید کریمیان خواهد بود و همچنین در غروب جمعه مردم آمل، میزبان شهید کابلی هستند. پیکر شهید تاش موسی در غروب جمعه به شهرستان نوشهر منتقل می‌شود تا مردم این شهرستان مراسم وداع خویش را با این شهید برگزار کنند و پیکر شهید کریمیان نیز به شهرستان سیمرغ انتقال داده می‌شود.

مردم مازندران در شب جمعه در بوستان ولایت ساری با پیکر هر سه شهید وداع خواهند کرد و در ساعت ۱۲ روز شنبه ۱۷ مردادماه پیکرهای این شهیدان به شهرستان‌های زادگاهشان یعنی بهشهر، بابلسر و رامسر منتقل می‌شوند تا مراسم وداع و تشییع انان برگزار شود.

پیکر شهید کابلی در صبح تاسوعای حسینی، پیکر شهید کریمیان در بعداز ظهر تاسوعا و پیکر شهید تاش موسی در صبح عاشورا در زادگاهشان تشییع و تدفین خواهند شد.