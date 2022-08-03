به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن ایام تاسوعا و عاشورای حسینی، سرویس‌های ویژه پخش زنده برنامه عزاداری هیئات مذهبی و مساجد اعلام شد.

*حرم حضرت معصومه (س) / قم

سخنران: حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی میرباقری

مداح: حاج حسن شالبافان

زمان: از شب اول تا شب یازدهم ماه محرم بعد از نماز مغرب

نشانی: حرم حضرت معصومه (س)

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2641

*رایه العباس (ع) / ‏‬تهران

سخنران: شیخ میثم علی پناه

مداح: حاج محمود کریمی

زمان: از ۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۱ روز از ساعت ۱۷:۳۰

نشانی: چیذر آستان مقدس امامزاده علی اکبر (ع)

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2790

*عشاق الحسین (ع) / ‏‬تهران

سخنرانان: حاج علی قربانی / شیخ علی اوسطی

مداحان: کربلایی سید مهدی حسینی / کربلایی میثم تربتی

زمان: از جمعه ۷ مردادماه ۱۴۰۱ لغایت دوشنبه ۱۷ مردادماه بعد از نماز مغرب

نشانی: میدان امام حسین (ع) نبش چهارراه صفا

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2855

*ریحانه النبی / ‏‬تهران

پیش منبر: استاد سید حسین عرب

سخنران: حجت الاسلام سید علیرضا حسینی

مداح: کربلایی محمد حسین پویانفر

زمان: از جمعه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۱ شب از اذان مغرب

نشانی: تجریش آستان مقدس امامزاده صالح

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2405

*مکتب الزهرا (س) / ‏‬تهران

سخنرانان: حشمت الله قنبری / شیخ مهدی حسن آبادی

مداحان: حاج محمد رضا طاهری / کربلایی حسین طاهری

زمان: از جمعه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۱ شب از اذان مغرب

نشانی: خ شریعتی خ ناجا ستاد فرماندهی تهران بزرگ حسینیه چهارده معصوم

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2242

*عبدالله بن الحسن (ع) / ‏‬تهران

سخنران: حجت الاسلام حامد کاشانی

مداح: حاج حنیف طاهری

زمان: از جمعه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۱ شب از اذان مغرب

نشانی: دیباجی شمالی نرسیده به بزرگراه صدر

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2675

*میثاق با شهدا / ‏‬تهران

سخنران: حجت الاسلام پناهیان

مداح: حاج امیر عباسی

زمان: از جمعه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۱ شب از نماز مغرب

نشانی: بزرگراه شهید چمران پل مدیریت دانشگاه امام صادق (ع)

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2666

*بیت الرقیه (س) / ‏‬تهران

سخنران: حجت الاسلام هاشمی نژاد

زمان: از جمعه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۲۲

نشانی: انتهای خ پنجم نیروی هوایی

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2942

*موج الحسین (ع) / ‏‬تهران

سخنران: شیخ عباس صراف

مداحان: حاج حسین سازور / حاج ابوالفضل بختیاری

زمان: ازجمعه ۷ مردادماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۰ شب از ساعت ۲۱

نشانی: قیام خ هفده شهریور بین متخاوری و شجاعی

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2936

*روضه الحسنین (ع) / ‏‬تهران

پیش منبر: حجت الاسلام اهری

سخنران: حجت الاسلام سید علیرضا حسینی

مداحان: حاج سعید حدادیان / کربلایی محمد حسین حدادیان

زمان: از جمعه ۷ مردادماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۱ شب از ساعت ۲۱:۳۰

نشانی: همت غرب بعد از خروجی اشرفی اصفهانی ابتدای بلوار عدل

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/3578

*عبدالله بن الحسن (ع) / ‏‬تهران

سخنران: حجت الاسلام حامد کاشانی

مداح: حاج حنیف طاهری

زمان: از جمعه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۱ شب از اذان مغرب

نشانی: دیباجی شمالی نرسیده به بزرگراه صدر

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2675

*مکتب المهدی / ‏‬تهران

سخنران: شیخ عباس صراف

مداحان: حاج سعید خرازی / حاج محمد کمیل

زمان: جمعه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۰ شب از ساعت ۲۳

نشانی: میدان شهدا روبروی ایستگاه مترو شهید همت

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/3662

*مسجد ارک / ‏‬تهران

سخنران: حجت الاسلام میرهاشم حسینی

مداح: حاج منصور ارضی

زمان: از جمعه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۰ شب از نماز مغرب

نشانی: خ پانزده خرداد مسجد ارک

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2788

*حسینیه صنف لباس فروشان / ‏‬تهران

سخنران: حجت الاسلام علی ثمری

مداح: حاج منصور ارضی

زمان: از شنبه ۸ مردادماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۰ روز بعد از نماز صبح

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2788

*رایه العباس (ع) / ‏‬تهران

سخنران: شیخ میثم علی پناه

مداح: حاج محمود کریمی

زمان: از ۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۱ روز از ساعت ۱۷:۳۰

نشانی: چیذر آستان مقدس امامزاده علی اکبر (ع)

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2790

*مکتب الزهرا (س) / ‏‬تهران

سخنرانان: حشمت الله قنبری / شیخ مهدی حسن آبادی

مداحان: حاج محمد رضا طاهری / کربلایی حسین طاهری

زمان: از جمعه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۱ شب از اذان مغرب

نشانی: خ شریعتی خ ناجا ستاد فرماندهی تهران بزرگ حسینیه چهارده معصوم

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2242

*موج الحسین (ع) / ‏‬تهران

سخنران: شیخ عباس صراف

مداحان: حاج حسین سازور / حاج ابوالفضل بختیاری

زمان: از جمعه ۷ مردادماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۰ شب از ساعت ۲۱

نشانی: قیام خ هفده شهریور بین متخاوری و شجاعی

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2936

*ابن الرضا (ع) / ‏‬تهران

سخنران: شیخ مهدی محب زاده

مداحان: حاج حسین خلجی / شیخ عارف پیردهقان

زمان: دهه اول ماه محرم از نماز مغرب

نشانی: بین فلکه دوم و سوم تهرانپارس مسجد الاقصی

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/1184

*حسینیه انصارالحسین (ع) / ‏‬تهران

سخنران: حجت الاسلام بندانی نیشابوری

مداحان: حاج روح الله صادقپور / کربلایی ملأ محمد فصولی / علی مشکینی کربلایی

زمان: از شب اول محرم تا شب سیزدهم از ساعت ۲۱:۳۰

نشانی: خ ری ابتدای اتوبان محلاتی

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/3571

*مکتب العباس (ع) / ‏‬تهران

سخنران: شیخ رحیم مؤذن

مداحان: کربلایی علیرضا اسفندیاری / کربلایی حمید شکوری

زمان: از پنجشنبه ۶ مرداد ماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۳ شب از ساعت ۲۳

نشانی: عبدل آباد خ مکتب العباس (ع)

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/1601

*حسینیه آیت الله حق شناس / ‏‬تهران

سخنران: حجت الاسلام حسینی قمی

مداحان: حاج مهدی سماواتی / کربلایی محمد حسین پویانفر

زمان: از شنبه ۸ مردادماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۲ روز از ساعت ۶:۳۰ صبح

نشانی: میدان شهدا خ مجاهدین

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/3282

*لواءحیدرکرار / ‏‬تهران

سخنران: حجت الاسلام کاظمی

مداحان: کربلایی سید امیرحسینی / کربلایی محمد شعبانپور

زمان: از جمعه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۰ شب از نماز مغرب

نشانی: کرج بلوار مؤذن بلوار دانشگاه درب شمالی دانشگاه آزاد اسلامی

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2943

*مسجد الشهدا / ‏‬تهران

سخنران: استاد شکیبا فر

مداحان: حاج مهدی سماواتی / کربلایی سعید هدایتیان

زمان: از شنبه ۸ مرداد ماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۰ روز از ساعت ۶ صبح

نشانی: خ هفده شهریور بزرگراه شهید محلاتی دومین پل عابر پیاده

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2796

*رزمندگان اسلام / ‏‬تهران

سخنران: حجت الاسلام حامد کاشانی

مداح: حاج سعید حدادیان / کربلایی محمد حسین حدادیان

زمان: از شنبه ۸ مرداد ماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۰ روز از ساعت ۵:۳۰ صبح

نشانی: خ آزادی غرب یادگار امام مهدیه امام حسن مجتبی (ع)

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/3586

*آئین حسینی / ‏‬تهران

سخنران: حجت الاسلام مسعود عالی

مداح: حاج میثم مطیعی

زمان: از جمعه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۱ شب از ساعت ۲۲

نشانی: منطقه ۲۲ بلوار کوهک خ دانشگاه

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2812

*نورالرضا (ع) / ‏‬تهران

سخنران: حجت الاسلام میرهاشم حسینی

مداحان: حاج کاظم غفارنژاد / کربلایی پیام کیانی / کربلایی علی نهاوندی

زمان: از جمعه ۷ مردادماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۷:۳۰

نشانی: ازگل خ نوبهار خ گلستان شرقی حوزه علمیه امام خمینی مسجد امام رضا (ع)

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2787

*میثاق با شهدا / ‏‬تهران

سخنران: حجت الاسلام پناهیان

مداح: حاج امیر عباسی

زمان: از جمعه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۱ شب از نماز مغرب

نشانی: بزرگراه شهید چمران پل مدیریت دانشگاه امام صادق (ع)

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2666

*هیئت الرضا (ع) / ‏‬تهران

سخنران: شیخ مهدی حسن آبادی

مداحان: حاج عبدالرضا هلالی / حاج علیرضا اسفندیاری

زمان: از جمعه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۰ شب از نماز مغرب

نشانی: میدان بهارستان نرسیده به چهارراه سرچشمه ک صیرفی پور مجموعه فرهنکی شهدای انقلاب اسلامی

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/3307

*حسینیه هدایت / ‏‬تهران

سخنران: شیخ حسین انصاریان

مداح: کربلایی نریمان پناهی

زمان: از ۸ مردادماه ۱۴۰۱ از ساعت ۶:۳۰ صبح

نشانی: میدان قیام خ ری ک رقیب دوست

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2611

*روضه الحسنین (ع) / ‏‬تهران

پیش منبر: حجت الاسلام اهری

سخنران: حجت الاسلام سید علیرضا حسینی

مداحان: حاج سعید حدادیان / کربلایی محمدحسین حدادیان

زمان: از جمعه ۷ مردادماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۱ شب از ساعت ۲۱:۳۰

نشانی: همت غرب بعد از خروجی اشرفی اصفهانی ابتدای بلوار عدل

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/3578

*فاطمیون / قم

سخنران: حجت الاسلام مهدوی ارفع

مداح: حاج مهدی سلحشور

زمان: از جمعه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۱ شب از نماز مغرب

نشانی: مسجد مقدس جمکران

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2674

*ثارالله / زنجان

سخنرانان: حجت الاسلام علی محمدی / حجت الاسلام خضری / حجت الاسلام محبی / حجت الاسلام دیرباز

مداح: حاج مهدی رسولی

زمان: از پنجشنبه مرداد ماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۲ شب از نماز مغرب

نشانی: گلزار شهدای پایین حسینیه شهدا

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2705

*ثارالله / رشت

سخنران: حجت الاسلام نادم

مداح: حاج ابوذر بیوکافی

زمان: از جمعه ۷ مردادماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۱ شب از ساعت ۲۲:۳۰

نشانی: میدان فرهنگ مجتمع دخانیات

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2526

*صاحب العصر / مرکزی

سخنران: حجت الاسلام خادمی

مداح: حاج مسعود پیرایش

زمان: از جمعه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۱ شب از ساعت ۲۱:۳۰

نشانی: مصلی بیت المقدس

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2485

*علمدار مشهدالرضا (ع) / مشهد مقدس

سخنران: حجت الاسلام حاتمی

مداحان: حاج مهدی اکبری / حاج سعید قانع

زمان: از پنجشنبه ۶ مرداد ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۲۳ به مدت ۱۲ شب

نشانی: چهارراه شهید شیرودی حسینیه حضرت زینب (س)

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2823

*فداییان حسین (ع) / اصفهان

سخنرانان: حجت الاسلام سعیدی / حجت الاسلام شریفیان / حجت الاسلام رنجبر

مداح: کربلایی سید رضا نریمانی

زمان: از جمعه ۷ مردادماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۱ شب از نمازمغرب

نشانی: چهارراه عسکریه امامزاده شاه میرحمزه (ع)

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2490

*رزمندگان اسلام / قم

سخنران: حجت الاسلام میرزامحمدی

مداح: حاج سید مهدی میرداماد

زمان: از جمعه ۷ مردادماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۱ شب از ساعت ۲۲

نشانی: گلزار شهدا مجتمع امام خمینی

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/3371

*کانون رهپویان وصال / شیراز

سخنران: حجت الاسلام انجوی نژاد

مداح: حاج یزدان ناصری

زمان: از جمعه ۷ مردادماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۱ شب از اذان مغرب

نشانی: شیراز خ فرزدقی باغ جنت

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2274

مسجد موسی بن جعفر (ع)