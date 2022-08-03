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۱۲ مرداد ۱۴۰۱، ۱۲:۱۴

همزمان با فرارسیدن ایام سوگواری آل الله اعلام شد؛

کدام مراسم های عزاداری محرم، سرویس‌های ویژه پخش زنده دارند؟

کدام مراسم های عزاداری محرم، سرویس‌های ویژه پخش زنده دارند؟

همزمان با فرارسیدن ایام تاسوعا و عاشورای حسینی، سرویس‌های ویژه پخش زنده برنامه عزاداری هیئات مذهبی و مساجد اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن ایام تاسوعا و عاشورای حسینی، سرویس‌های ویژه پخش زنده برنامه عزاداری هیئات مذهبی و مساجد اعلام شد.

*حرم حضرت معصومه (س) / قم

سخنران: حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی میرباقری

مداح: حاج حسن شالبافان

زمان: از شب اول تا شب یازدهم ماه محرم بعد از نماز مغرب

نشانی: حرم حضرت معصومه (س)

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2641

*رایه العباس (ع) / ‏‬تهران

سخنران: شیخ میثم علی پناه

مداح: حاج محمود کریمی

زمان: از ۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۱ روز از ساعت ۱۷:۳۰

نشانی: چیذر آستان مقدس امامزاده علی اکبر (ع)

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2790

*عشاق الحسین (ع) / ‏‬تهران

سخنرانان: حاج علی قربانی / شیخ علی اوسطی

مداحان: کربلایی سید مهدی حسینی / کربلایی میثم تربتی

زمان: از جمعه ۷ مردادماه ۱۴۰۱ لغایت دوشنبه ۱۷ مردادماه بعد از نماز مغرب

نشانی: میدان امام حسین (ع) نبش چهارراه صفا

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2855

*ریحانه النبی / ‏‬تهران

پیش منبر: استاد سید حسین عرب

سخنران: حجت الاسلام سید علیرضا حسینی

مداح: کربلایی محمد حسین پویانفر

زمان: از جمعه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۱ شب از اذان مغرب

نشانی: تجریش آستان مقدس امامزاده صالح

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2405

*مکتب الزهرا (س) / ‏‬تهران

سخنرانان: حشمت الله قنبری / شیخ مهدی حسن آبادی

مداحان: حاج محمد رضا طاهری / کربلایی حسین طاهری

زمان: از جمعه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۱ شب از اذان مغرب

نشانی: خ شریعتی خ ناجا ستاد فرماندهی تهران بزرگ حسینیه چهارده معصوم

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2242

*عبدالله بن الحسن (ع) / ‏‬تهران

سخنران: حجت الاسلام حامد کاشانی

مداح: حاج حنیف طاهری

زمان: از جمعه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۱ شب از اذان مغرب

نشانی: دیباجی شمالی نرسیده به بزرگراه صدر

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2675

*میثاق با شهدا / ‏‬تهران

سخنران: حجت الاسلام پناهیان

مداح: حاج امیر عباسی

زمان: از جمعه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۱ شب از نماز مغرب

نشانی: بزرگراه شهید چمران پل مدیریت دانشگاه امام صادق (ع)

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2666

*بیت الرقیه (س) / ‏‬تهران

سخنران: حجت الاسلام هاشمی نژاد

زمان: از جمعه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۲۲

نشانی: انتهای خ پنجم نیروی هوایی

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2942

*موج الحسین (ع) / ‏‬تهران

سخنران: شیخ عباس صراف

مداحان: حاج حسین سازور / حاج ابوالفضل بختیاری

زمان: ازجمعه ۷ مردادماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۰ شب از ساعت ۲۱

نشانی: قیام خ هفده شهریور بین متخاوری و شجاعی

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2936

*روضه الحسنین (ع) / ‏‬تهران

پیش منبر: حجت الاسلام اهری

سخنران: حجت الاسلام سید علیرضا حسینی

مداحان: حاج سعید حدادیان / کربلایی محمد حسین حدادیان

زمان: از جمعه ۷ مردادماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۱ شب از ساعت ۲۱:۳۰

نشانی: همت غرب بعد از خروجی اشرفی اصفهانی ابتدای بلوار عدل

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/3578

*عبدالله بن الحسن (ع) / ‏‬تهران

سخنران: حجت الاسلام حامد کاشانی

مداح: حاج حنیف طاهری

زمان: از جمعه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۱ شب از اذان مغرب

نشانی: دیباجی شمالی نرسیده به بزرگراه صدر

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2675

*مکتب المهدی / ‏‬تهران

سخنران: شیخ عباس صراف

مداحان: حاج سعید خرازی / حاج محمد کمیل

زمان: جمعه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۰ شب از ساعت ۲۳

نشانی: میدان شهدا روبروی ایستگاه مترو شهید همت

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/3662

*مسجد ارک / ‏‬تهران

سخنران: حجت الاسلام میرهاشم حسینی

مداح: حاج منصور ارضی

زمان: از جمعه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۰ شب از نماز مغرب

نشانی: خ پانزده خرداد مسجد ارک

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2788

*حسینیه صنف لباس فروشان / ‏‬تهران

سخنران: حجت الاسلام علی ثمری

مداح: حاج منصور ارضی

زمان: از شنبه ۸ مردادماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۰ روز بعد از نماز صبح

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2788

*رایه العباس (ع) / ‏‬تهران

سخنران: شیخ میثم علی پناه

مداح: حاج محمود کریمی

زمان: از ۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۱ روز از ساعت ۱۷:۳۰

نشانی: چیذر آستان مقدس امامزاده علی اکبر (ع)

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2790

*مکتب الزهرا (س) / ‏‬تهران

سخنرانان: حشمت الله قنبری / شیخ مهدی حسن آبادی

مداحان: حاج محمد رضا طاهری / کربلایی حسین طاهری

زمان: از جمعه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۱ شب از اذان مغرب

نشانی: خ شریعتی خ ناجا ستاد فرماندهی تهران بزرگ حسینیه چهارده معصوم

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2242

*موج الحسین (ع) / ‏‬تهران

سخنران: شیخ عباس صراف

مداحان: حاج حسین سازور / حاج ابوالفضل بختیاری

زمان: از جمعه ۷ مردادماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۰ شب از ساعت ۲۱

نشانی: قیام خ هفده شهریور بین متخاوری و شجاعی

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2936

*ابن الرضا (ع) / ‏‬تهران

سخنران: شیخ مهدی محب زاده

مداحان: حاج حسین خلجی / شیخ عارف پیردهقان

زمان: دهه اول ماه محرم از نماز مغرب

نشانی: بین فلکه دوم و سوم تهرانپارس مسجد الاقصی

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/1184

*حسینیه انصارالحسین (ع) / ‏‬تهران

سخنران: حجت الاسلام بندانی نیشابوری

مداحان: حاج روح الله صادقپور / کربلایی ملأ محمد فصولی / علی مشکینی کربلایی

زمان: از شب اول محرم تا شب سیزدهم از ساعت ۲۱:۳۰

نشانی: خ ری ابتدای اتوبان محلاتی

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/3571

*مکتب العباس (ع) / ‏‬تهران

سخنران: شیخ رحیم مؤذن

مداحان: کربلایی علیرضا اسفندیاری / کربلایی حمید شکوری

زمان: از پنجشنبه ۶ مرداد ماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۳ شب از ساعت ۲۳

نشانی: عبدل آباد خ مکتب العباس (ع)

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/1601

*حسینیه آیت الله حق شناس / ‏‬تهران

سخنران: حجت الاسلام حسینی قمی

مداحان: حاج مهدی سماواتی / کربلایی محمد حسین پویانفر

زمان: از شنبه ۸ مردادماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۲ روز از ساعت ۶:۳۰ صبح

نشانی: میدان شهدا خ مجاهدین

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/3282

*لواءحیدرکرار / ‏‬تهران

سخنران: حجت الاسلام کاظمی

مداحان: کربلایی سید امیرحسینی / کربلایی محمد شعبانپور

زمان: از جمعه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۰ شب از نماز مغرب

نشانی: کرج بلوار مؤذن بلوار دانشگاه درب شمالی دانشگاه آزاد اسلامی

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2943

*مسجد الشهدا / ‏‬تهران

سخنران: استاد شکیبا فر

مداحان: حاج مهدی سماواتی / کربلایی سعید هدایتیان

زمان: از شنبه ۸ مرداد ماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۰ روز از ساعت ۶ صبح

نشانی: خ هفده شهریور بزرگراه شهید محلاتی دومین پل عابر پیاده

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2796

*رزمندگان اسلام / ‏‬تهران

سخنران: حجت الاسلام حامد کاشانی

مداح: حاج سعید حدادیان / کربلایی محمد حسین حدادیان

زمان: از شنبه ۸ مرداد ماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۰ روز از ساعت ۵:۳۰ صبح

نشانی: خ آزادی غرب یادگار امام مهدیه امام حسن مجتبی (ع)

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/3586

*آئین حسینی / ‏‬تهران

سخنران: حجت الاسلام مسعود عالی

مداح: حاج میثم مطیعی

زمان: از جمعه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۱ شب از ساعت ۲۲

نشانی: منطقه ۲۲ بلوار کوهک خ دانشگاه

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2812

*نورالرضا (ع) / ‏‬تهران

سخنران: حجت الاسلام میرهاشم حسینی

مداحان: حاج کاظم غفارنژاد / کربلایی پیام کیانی / کربلایی علی نهاوندی

زمان: از جمعه ۷ مردادماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۷:۳۰

نشانی: ازگل خ نوبهار خ گلستان شرقی حوزه علمیه امام خمینی مسجد امام رضا (ع)

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2787

*میثاق با شهدا / ‏‬تهران

سخنران: حجت الاسلام پناهیان

مداح: حاج امیر عباسی

زمان: از جمعه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۱ شب از نماز مغرب

نشانی: بزرگراه شهید چمران پل مدیریت دانشگاه امام صادق (ع)

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2666

*هیئت الرضا (ع) / ‏‬تهران

سخنران: شیخ مهدی حسن آبادی

مداحان: حاج عبدالرضا هلالی / حاج علیرضا اسفندیاری

زمان: از جمعه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۰ شب از نماز مغرب

نشانی: میدان بهارستان نرسیده به چهارراه سرچشمه ک صیرفی پور مجموعه فرهنکی شهدای انقلاب اسلامی

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/3307

*حسینیه هدایت / ‏‬تهران

سخنران: شیخ حسین انصاریان

مداح: کربلایی نریمان پناهی

زمان: از ۸ مردادماه ۱۴۰۱ از ساعت ۶:۳۰ صبح

نشانی: میدان قیام خ ری ک رقیب دوست

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2611

*روضه الحسنین (ع) / ‏‬تهران

پیش منبر: حجت الاسلام اهری

سخنران: حجت الاسلام سید علیرضا حسینی

مداحان: حاج سعید حدادیان / کربلایی محمدحسین حدادیان

زمان: از جمعه ۷ مردادماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۱ شب از ساعت ۲۱:۳۰

نشانی: همت غرب بعد از خروجی اشرفی اصفهانی ابتدای بلوار عدل

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/3578

*فاطمیون / قم

سخنران: حجت الاسلام مهدوی ارفع

مداح: حاج مهدی سلحشور

زمان: از جمعه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۱ شب از نماز مغرب

نشانی: مسجد مقدس جمکران

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2674

*ثارالله / زنجان

سخنرانان: حجت الاسلام علی محمدی / حجت الاسلام خضری / حجت الاسلام محبی / حجت الاسلام دیرباز

مداح: حاج مهدی رسولی

زمان: از پنجشنبه مرداد ماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۲ شب از نماز مغرب

نشانی: گلزار شهدای پایین حسینیه شهدا

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2705

*ثارالله / رشت

سخنران: حجت الاسلام نادم

مداح: حاج ابوذر بیوکافی

زمان: از جمعه ۷ مردادماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۱ شب از ساعت ۲۲:۳۰

نشانی: میدان فرهنگ مجتمع دخانیات

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2526

*صاحب العصر / مرکزی

سخنران: حجت الاسلام خادمی

مداح: حاج مسعود پیرایش

زمان: از جمعه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۱ شب از ساعت ۲۱:۳۰

نشانی: مصلی بیت المقدس

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2485

*علمدار مشهدالرضا (ع) / مشهد مقدس

سخنران: حجت الاسلام حاتمی

مداحان: حاج مهدی اکبری / حاج سعید قانع

زمان: از پنجشنبه ۶ مرداد ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۲۳ به مدت ۱۲ شب

نشانی: چهارراه شهید شیرودی حسینیه حضرت زینب (س)

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2823

*فداییان حسین (ع) / اصفهان

سخنرانان: حجت الاسلام سعیدی / حجت الاسلام شریفیان / حجت الاسلام رنجبر

مداح: کربلایی سید رضا نریمانی

زمان: از جمعه ۷ مردادماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۱ شب از نمازمغرب

نشانی: چهارراه عسکریه امامزاده شاه میرحمزه (ع)

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2490

*رزمندگان اسلام / قم

سخنران: حجت الاسلام میرزامحمدی

مداح: حاج سید مهدی میرداماد

زمان: از جمعه ۷ مردادماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۱ شب از ساعت ۲۲

نشانی: گلزار شهدا مجتمع امام خمینی

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/3371

*کانون رهپویان وصال / شیراز

سخنران: حجت الاسلام انجوی نژاد

مداح: حاج یزدان ناصری

زمان: از جمعه ۷ مردادماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۱ شب از اذان مغرب

نشانی: شیراز خ فرزدقی باغ جنت

لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2274

مسجد موسی بن جعفر (ع)

کد مطلب 5554943
فاطمه علی آبادی

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