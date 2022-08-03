به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن ایام تاسوعا و عاشورای حسینی، سرویسهای ویژه پخش زنده برنامه عزاداری هیئات مذهبی و مساجد اعلام شد.
*حرم حضرت معصومه (س) / قم
سخنران: حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی میرباقری
مداح: حاج حسن شالبافان
زمان: از شب اول تا شب یازدهم ماه محرم بعد از نماز مغرب
نشانی: حرم حضرت معصومه (س)
لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2641
*رایه العباس (ع) / تهران
سخنران: شیخ میثم علی پناه
مداح: حاج محمود کریمی
زمان: از ۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۱ روز از ساعت ۱۷:۳۰
نشانی: چیذر آستان مقدس امامزاده علی اکبر (ع)
لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2790
*عشاق الحسین (ع) / تهران
سخنرانان: حاج علی قربانی / شیخ علی اوسطی
مداحان: کربلایی سید مهدی حسینی / کربلایی میثم تربتی
زمان: از جمعه ۷ مردادماه ۱۴۰۱ لغایت دوشنبه ۱۷ مردادماه بعد از نماز مغرب
نشانی: میدان امام حسین (ع) نبش چهارراه صفا
لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2855
*ریحانه النبی / تهران
پیش منبر: استاد سید حسین عرب
سخنران: حجت الاسلام سید علیرضا حسینی
مداح: کربلایی محمد حسین پویانفر
زمان: از جمعه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۱ شب از اذان مغرب
نشانی: تجریش آستان مقدس امامزاده صالح
لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2405
*مکتب الزهرا (س) / تهران
سخنرانان: حشمت الله قنبری / شیخ مهدی حسن آبادی
مداحان: حاج محمد رضا طاهری / کربلایی حسین طاهری
زمان: از جمعه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۱ شب از اذان مغرب
نشانی: خ شریعتی خ ناجا ستاد فرماندهی تهران بزرگ حسینیه چهارده معصوم
لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2242
*عبدالله بن الحسن (ع) / تهران
سخنران: حجت الاسلام حامد کاشانی
مداح: حاج حنیف طاهری
زمان: از جمعه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۱ شب از اذان مغرب
نشانی: دیباجی شمالی نرسیده به بزرگراه صدر
لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2675
*میثاق با شهدا / تهران
سخنران: حجت الاسلام پناهیان
مداح: حاج امیر عباسی
زمان: از جمعه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۱ شب از نماز مغرب
نشانی: بزرگراه شهید چمران پل مدیریت دانشگاه امام صادق (ع)
لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2666
*بیت الرقیه (س) / تهران
سخنران: حجت الاسلام هاشمی نژاد
زمان: از جمعه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۲۲
نشانی: انتهای خ پنجم نیروی هوایی
لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2942
*موج الحسین (ع) / تهران
سخنران: شیخ عباس صراف
مداحان: حاج حسین سازور / حاج ابوالفضل بختیاری
زمان: ازجمعه ۷ مردادماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۰ شب از ساعت ۲۱
نشانی: قیام خ هفده شهریور بین متخاوری و شجاعی
لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2936
*روضه الحسنین (ع) / تهران
پیش منبر: حجت الاسلام اهری
سخنران: حجت الاسلام سید علیرضا حسینی
مداحان: حاج سعید حدادیان / کربلایی محمد حسین حدادیان
زمان: از جمعه ۷ مردادماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۱ شب از ساعت ۲۱:۳۰
نشانی: همت غرب بعد از خروجی اشرفی اصفهانی ابتدای بلوار عدل
لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/3578
*عبدالله بن الحسن (ع) / تهران
سخنران: حجت الاسلام حامد کاشانی
مداح: حاج حنیف طاهری
زمان: از جمعه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۱ شب از اذان مغرب
نشانی: دیباجی شمالی نرسیده به بزرگراه صدر
لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2675
*مکتب المهدی / تهران
سخنران: شیخ عباس صراف
مداحان: حاج سعید خرازی / حاج محمد کمیل
زمان: جمعه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۰ شب از ساعت ۲۳
نشانی: میدان شهدا روبروی ایستگاه مترو شهید همت
لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/3662
*مسجد ارک / تهران
سخنران: حجت الاسلام میرهاشم حسینی
مداح: حاج منصور ارضی
زمان: از جمعه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۰ شب از نماز مغرب
نشانی: خ پانزده خرداد مسجد ارک
لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2788
*حسینیه صنف لباس فروشان / تهران
سخنران: حجت الاسلام علی ثمری
مداح: حاج منصور ارضی
زمان: از شنبه ۸ مردادماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۰ روز بعد از نماز صبح
لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2788
*رایه العباس (ع) / تهران
سخنران: شیخ میثم علی پناه
مداح: حاج محمود کریمی
زمان: از ۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۱ روز از ساعت ۱۷:۳۰
نشانی: چیذر آستان مقدس امامزاده علی اکبر (ع)
لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2790
*مکتب الزهرا (س) / تهران
سخنرانان: حشمت الله قنبری / شیخ مهدی حسن آبادی
مداحان: حاج محمد رضا طاهری / کربلایی حسین طاهری
زمان: از جمعه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۱ شب از اذان مغرب
نشانی: خ شریعتی خ ناجا ستاد فرماندهی تهران بزرگ حسینیه چهارده معصوم
لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2242
*موج الحسین (ع) / تهران
سخنران: شیخ عباس صراف
مداحان: حاج حسین سازور / حاج ابوالفضل بختیاری
زمان: از جمعه ۷ مردادماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۰ شب از ساعت ۲۱
نشانی: قیام خ هفده شهریور بین متخاوری و شجاعی
لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2936
*ابن الرضا (ع) / تهران
سخنران: شیخ مهدی محب زاده
مداحان: حاج حسین خلجی / شیخ عارف پیردهقان
زمان: دهه اول ماه محرم از نماز مغرب
نشانی: بین فلکه دوم و سوم تهرانپارس مسجد الاقصی
لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/1184
*حسینیه انصارالحسین (ع) / تهران
سخنران: حجت الاسلام بندانی نیشابوری
مداحان: حاج روح الله صادقپور / کربلایی ملأ محمد فصولی / علی مشکینی کربلایی
زمان: از شب اول محرم تا شب سیزدهم از ساعت ۲۱:۳۰
نشانی: خ ری ابتدای اتوبان محلاتی
لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/3571
*مکتب العباس (ع) / تهران
سخنران: شیخ رحیم مؤذن
مداحان: کربلایی علیرضا اسفندیاری / کربلایی حمید شکوری
زمان: از پنجشنبه ۶ مرداد ماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۳ شب از ساعت ۲۳
نشانی: عبدل آباد خ مکتب العباس (ع)
لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/1601
*حسینیه آیت الله حق شناس / تهران
سخنران: حجت الاسلام حسینی قمی
مداحان: حاج مهدی سماواتی / کربلایی محمد حسین پویانفر
زمان: از شنبه ۸ مردادماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۲ روز از ساعت ۶:۳۰ صبح
نشانی: میدان شهدا خ مجاهدین
لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/3282
*لواءحیدرکرار / تهران
سخنران: حجت الاسلام کاظمی
مداحان: کربلایی سید امیرحسینی / کربلایی محمد شعبانپور
زمان: از جمعه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۰ شب از نماز مغرب
نشانی: کرج بلوار مؤذن بلوار دانشگاه درب شمالی دانشگاه آزاد اسلامی
لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2943
*مسجد الشهدا / تهران
سخنران: استاد شکیبا فر
مداحان: حاج مهدی سماواتی / کربلایی سعید هدایتیان
زمان: از شنبه ۸ مرداد ماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۰ روز از ساعت ۶ صبح
نشانی: خ هفده شهریور بزرگراه شهید محلاتی دومین پل عابر پیاده
لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2796
*رزمندگان اسلام / تهران
سخنران: حجت الاسلام حامد کاشانی
مداح: حاج سعید حدادیان / کربلایی محمد حسین حدادیان
زمان: از شنبه ۸ مرداد ماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۰ روز از ساعت ۵:۳۰ صبح
نشانی: خ آزادی غرب یادگار امام مهدیه امام حسن مجتبی (ع)
لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/3586
*آئین حسینی / تهران
سخنران: حجت الاسلام مسعود عالی
مداح: حاج میثم مطیعی
زمان: از جمعه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۱ شب از ساعت ۲۲
نشانی: منطقه ۲۲ بلوار کوهک خ دانشگاه
لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2812
*نورالرضا (ع) / تهران
سخنران: حجت الاسلام میرهاشم حسینی
مداحان: حاج کاظم غفارنژاد / کربلایی پیام کیانی / کربلایی علی نهاوندی
زمان: از جمعه ۷ مردادماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۷:۳۰
نشانی: ازگل خ نوبهار خ گلستان شرقی حوزه علمیه امام خمینی مسجد امام رضا (ع)
لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2787
*میثاق با شهدا / تهران
سخنران: حجت الاسلام پناهیان
مداح: حاج امیر عباسی
زمان: از جمعه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۱ شب از نماز مغرب
نشانی: بزرگراه شهید چمران پل مدیریت دانشگاه امام صادق (ع)
لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2666
*هیئت الرضا (ع) / تهران
سخنران: شیخ مهدی حسن آبادی
مداحان: حاج عبدالرضا هلالی / حاج علیرضا اسفندیاری
زمان: از جمعه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۰ شب از نماز مغرب
نشانی: میدان بهارستان نرسیده به چهارراه سرچشمه ک صیرفی پور مجموعه فرهنکی شهدای انقلاب اسلامی
لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/3307
*حسینیه هدایت / تهران
سخنران: شیخ حسین انصاریان
مداح: کربلایی نریمان پناهی
زمان: از ۸ مردادماه ۱۴۰۱ از ساعت ۶:۳۰ صبح
نشانی: میدان قیام خ ری ک رقیب دوست
لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2611
*روضه الحسنین (ع) / تهران
پیش منبر: حجت الاسلام اهری
سخنران: حجت الاسلام سید علیرضا حسینی
مداحان: حاج سعید حدادیان / کربلایی محمدحسین حدادیان
زمان: از جمعه ۷ مردادماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۱ شب از ساعت ۲۱:۳۰
نشانی: همت غرب بعد از خروجی اشرفی اصفهانی ابتدای بلوار عدل
لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/3578
*فاطمیون / قم
سخنران: حجت الاسلام مهدوی ارفع
مداح: حاج مهدی سلحشور
زمان: از جمعه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۱ شب از نماز مغرب
نشانی: مسجد مقدس جمکران
لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2674
*ثارالله / زنجان
سخنرانان: حجت الاسلام علی محمدی / حجت الاسلام خضری / حجت الاسلام محبی / حجت الاسلام دیرباز
مداح: حاج مهدی رسولی
زمان: از پنجشنبه مرداد ماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۲ شب از نماز مغرب
نشانی: گلزار شهدای پایین حسینیه شهدا
لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2705
*ثارالله / رشت
سخنران: حجت الاسلام نادم
مداح: حاج ابوذر بیوکافی
زمان: از جمعه ۷ مردادماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۱ شب از ساعت ۲۲:۳۰
نشانی: میدان فرهنگ مجتمع دخانیات
لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2526
*صاحب العصر / مرکزی
سخنران: حجت الاسلام خادمی
مداح: حاج مسعود پیرایش
زمان: از جمعه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۱ شب از ساعت ۲۱:۳۰
نشانی: مصلی بیت المقدس
لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2485
*علمدار مشهدالرضا (ع) / مشهد مقدس
سخنران: حجت الاسلام حاتمی
مداحان: حاج مهدی اکبری / حاج سعید قانع
زمان: از پنجشنبه ۶ مرداد ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۲۳ به مدت ۱۲ شب
نشانی: چهارراه شهید شیرودی حسینیه حضرت زینب (س)
لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2823
*فداییان حسین (ع) / اصفهان
سخنرانان: حجت الاسلام سعیدی / حجت الاسلام شریفیان / حجت الاسلام رنجبر
مداح: کربلایی سید رضا نریمانی
زمان: از جمعه ۷ مردادماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۱ شب از نمازمغرب
نشانی: چهارراه عسکریه امامزاده شاه میرحمزه (ع)
لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2490
*رزمندگان اسلام / قم
سخنران: حجت الاسلام میرزامحمدی
مداح: حاج سید مهدی میرداماد
زمان: از جمعه ۷ مردادماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۱ شب از ساعت ۲۲
نشانی: گلزار شهدا مجتمع امام خمینی
لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/3371
*کانون رهپویان وصال / شیراز
سخنران: حجت الاسلام انجوی نژاد
مداح: حاج یزدان ناصری
زمان: از جمعه ۷ مردادماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۱ شب از اذان مغرب
نشانی: شیراز خ فرزدقی باغ جنت
لینک پخش زنده با ترافیک رایگان: https://tekye.net/live/2274
مسجد موسی بن جعفر (ع)
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