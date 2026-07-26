برنامه عزاداری تعدادی از موکب ها در کربلا به مناسبت اربعین حسینی

به گزارش خبرنگار مهر، هر ساله در ایام اربعین حسینی و حضور میلیونی زائران از کشورهای مختلف، برنامه فرهنگی مذهبی متنوعی از سوی موکب‌ها در عراق برگزار می شود. موکب های ایرانی مستقر در نجف و کربلا و مسیر منتهی به کربلا علاوه بر میزبانی از زائران حضرت سیدالشهدا (ع) و ارائه خدمات رفاهی، اسکان و غیره...به نیاز معنوی مخاطبین و زائران نیز توجه کرده و با اجرای برنامه های سخنرانی، مداحی سهمی در زیارت با معرفت آنان دارند.

در همین راستا به برخی برنامه موکب ها در ایام اربعین حسینی (ع) با حضور سخنرانان و مداحان اشاره می کنیم:

طریق نجف به کربلا عمود ۵۳۳

▪️از امشب سوم مرداد | هر شب از ساعت ۱۸ الی نماز صبح

▪️سخنران: حجت الاسلام و المسلمین پناهیان

▪️راوی: حاج حسین یکتا

▪️مادحین: حاج حنیف طاهری، حاج محسن محمدی‌پناه، حاج سید محمود علوی

خیابان باب القبله. پایین تر از ساحه الزهرا. نبش شارع نهر(حی نقیب)

▪️از پنجشنبه هشتم مرداد الی دوشنبه ۱۲ مرداد ساعت ۲۱

▪️سخنران: جمعی از خطبا

▪️مداح: حسین ایزدخواه

طریق نجف به کربلا عمود ۷۶۲ موکب ریحانه الحسین

▪️از چهارشنبه هفتم مرداد به مدت پنج شب

▪️سخنران: حجت الاسلام گودرزی

▪️مداح: سید مجید بنی فاطمه

خیابان باب القبله، بین فلکه پرچم و فلکه تربیه، مقابل فندق ریحانه الامامین

▪️از ۱۰ صفر الی ۲۰ صفر بعد از نماز جماعت مغرب و عشا به مدت ۱۱ شب

▪️با حضور سخنرانان و مداحان سرشناس

حسینیه زینبیه، کربلا، شارع روضتین، بعد از فردوس مال

▪️از ۵ مرداد الی ۱۳ مرداد اذان ظهر و اذان مغرب

▪️سخنرانان: حامدرضا معاونیان، سید فاضل طباطبایی و سید محمد طباطبایی

▪️مداحان: علی پاکدامن و احمد نصرالهی

موکب مسجد مقدس جمکران عمود ۱۰۹

▪️از ۱۱ صفر تا اربعین بعد از نماز ظهر و بعد از نماز مغرب

▪️مداح: حسین شالبافان

مسیر نجف به کربلا عمود ۵۳۳

▪️از ۵ مرداد به مدت ۷ شب بعد از نماز مغرب و عشا

▪️سخنرانان: حجت الاسلام هاشم حیدری و حجت الاسلام حسین فاطمی تبار

▪️مداح: سعید الاداغلو

مسیر نجف به کربلا عمود ۹۰۹ موکب حسینا

▪️از جمعه ۲ مرداد تا یکشنبه ۱۱ مرداد بعد از نماز عصر و بعد از نماز عشا

▪️سخنرانان: حجت الاسلام میرباقری، حجت الاسلام علیرضا پناهیان، حجت الاسلام عابدینی

▪️مداحان: حاج میثم مطیعی، حاج سیدمجید بنی‌فاطمه، حاج حنیف طاهری، حاج محمدحسین پویانفر، حاج سیدرضا نریمانی، کربلایی سیدمهدی حسینی، کربلایی محسن محمدی‌پناه، کربلایی سیدعلی حسینی، کربلایی فرید بذرافشان

مسیر نجف به کربلا عمود ۲۸۵

از پنجشنبه یکم مرداد به مدت ۱۰ شب

سخنران: علیرضا پناهیان

مداح: سید رضا نریمانی