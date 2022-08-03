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۱۲ مرداد ۱۴۰۱، ۱۴:۱۷

قاب‌های «خورشید کاروان» در مهر-۵؛

مولای من اکنون که تو را یافته‌ام، رهایت نخواهم کرد

مولای من اکنون که تو را یافته‌ام، رهایت نخواهم کرد

پنجمین قاب از نمایش «خورشید کاروان» در پنجمین روز ماه محرم منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با پنجمین روز از ماه محرم، پنجمین قاب از اجرای نمایش «خورشید کاروان» به همراه دیالوگ‌های مرتبط با این صحنه منتشر شد.

این نمایش که ۳۰ سال است در ایام ماه محرم و صفر اجرا شده، با بهره‌گیری از داستان دیر راهب به واقعه پس از عاشورا می‌پردازد.

مولای من اکنون که تو را یافته‌ام، رهایت نخواهم کرد

«شمر: هی راهب! برخیز، سپاه ما آماده حرکت شده است. وقت آن است که صندوق را به سربازان ما برگردانی.

راهب: (صندوق سر امام حسین (ع) را در آغوش می‌گیرد) مولای من! اکنون که تو را یافته‌ام، رهایت نخواهم کرد. دیگر نمی‌خواهم از تو جدا بمانم. مولای من، مرا بپذیر ….»

«خورشید کاروان» بر اساس نمایش «هیهات» نوشته ابوباسم حیادار و با بازنویسی مهدی متوسلی است.

این نمایش اولین بار در سال ۱۳۶۹ روی صحنه رفت.

کد مطلب 5555021
فریبرز دارایی

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