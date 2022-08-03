به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با پنجمین روز از ماه محرم، پنجمین قاب از اجرای نمایش «خورشید کاروان» به همراه دیالوگ‌های مرتبط با این صحنه منتشر شد.

این نمایش که ۳۰ سال است در ایام ماه محرم و صفر اجرا شده، با بهره‌گیری از داستان دیر راهب به واقعه پس از عاشورا می‌پردازد.

«شمر: هی راهب! برخیز، سپاه ما آماده حرکت شده است. وقت آن است که صندوق را به سربازان ما برگردانی.

راهب: (صندوق سر امام حسین (ع) را در آغوش می‌گیرد) مولای من! اکنون که تو را یافته‌ام، رهایت نخواهم کرد. دیگر نمی‌خواهم از تو جدا بمانم. مولای من، مرا بپذیر ….»

«خورشید کاروان» بر اساس نمایش «هیهات» نوشته ابوباسم حیادار و با بازنویسی مهدی متوسلی است.

این نمایش اولین بار در سال ۱۳۶۹ روی صحنه رفت.