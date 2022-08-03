به گزارش خبرگزاری مهر، «زیاد نخاله» دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین روز چهارشنبه (١٢ مرداد ماه) با علی اکبر ولایتی دیدار و گفتگو کرد.
وی در این دیدار ضمن خوش آمد گویی، به تحلیل مباحث مختلف و جریانات موجود در منطقه و جریان مقاومت پرداخت و گفت: ما ارتباط نزدیک و جدی با جنبش جهاد اسلامی و مقاومت فلسطین داریم.
مشاور مقام معظم رهبری به تحلیل اوضاع در یمن، عراق، سوریه، افغانستان و ترکیه پرداخت و در مورد عراق افزود: جدیترین دموکراسی در مجموعه جهان عرب در عراق وجود دارد و این کشور در طی تاریخ اسلام مبدا تاریخ، سیاست و علم بوده است و میتوان گفت بالقوه و بالفعل در آینده قویترین کشور عربی است.
ولایتی به سفر مقامات کشورهای همسایه به ایران اشاره و بر اهمیت این سفرها و اقتدار ایران در منطقه تاکید کرد.
دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین هم ضمن ابراز خرسندی از این دیدار از مواضع جمهوری اسلامی ایران و رهنمودهای مقام معظم رهبری در حمایت از آرمانهای مردم فلسطین تقدیر کرد و گفت: مقام معظم رهبری در قلب ما جای دارند و شخصیتی در جهان قابل مقایسه با ایشان وجود ندارد.
زیاد نخاله افزود: شما برادر بزرگ ما هستید و هم در داخل ایران و هم خارج از ایران نقش بسیار مهم و مؤثری دارید. خوشحال هستم در زمانی به ایران سفر کردم که ایران از همیشه مقتدرتر و قویتر است و مقاومت هم امروز مقاومتر و مقتدرتر از هر زمانی است.
وی با تاکید بر اینکه در داخل فلسطین هم اوضاع خوب است افزود: اسرائیلیها امروز تحت تأثیر قدرت جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مقاومت قرار دارند و از همه طرف محاصره شدهاند و این امر چیزی است که به برکت رهنمودهای مقام معظم رهبری میسر شده است که ایران و مقاومت هر روز قدرتمندتر از گذشته باشد.
دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین تصریح کرد: امروز جنبش جهاد اسلامی در تمامی مواضع در حوزه مقاومت وضعیت مطلوبی دارد و به رغم تمام تلاشهایی که دشمنان و هم پیمان آنان کردهاند وضعیت مقاومت در حال پیشرفت میباشد و در تمام جبههها دشمن محاصره است و شاهد هستیم که سیاستهای دشمنان و آمریکا در برابر قدرت جمهوری اسلامی ایران یک سیاست بسیار ناتوان است.
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