به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل قاآنی جمعه شب در مراسم شب وداع با شهدای مدافع حرم در بورستان ولایت ساری با اشاره به ولایتمداری مردم مازندران اظهار داشت: مازندران همواره در مسیر تبعیت ائمه معصومان و سرور و سالار شهیدان گام‌های عملی بر می‌دارد.

وی با اظهار اینکه عطر حسینی این روزها سرتاسر کشور را معطر کرده است، به پیشینه مدافع حرم بودن مازندران اشاره و اضافه کرد: وجود امامزادگان در این استان نشان از آن است که این سرزمین مامن خاندان ائمه بوده است.

وی با بیان اینکه مردم مازندران در دوران دفاع مقدس با لشکر ۲۵ کربلا در صحنه‌ها حضوری پررنگ داشته است، تقدیم بیش از ۱۰ هزار و ۳۰۰ شهید دوران دفاع مقدس و مدافع حرم را از سرمایه‌های استان ذکر کرد و گفت: امروز به برکت شهدای این استان مردم عالم دنبال زندگی عزتمندان هستند و شهیدان زندگی با عزت را به ما آموختند.

فرمانده سپاه قدس حادثه ششم بهمن سال ۶۰ آمل را نمونه بارزی از ولایتمداری مردم استان ذکر کرد و گفت: در این حادثه، مردم و شهیدان جنگ را از درون کوچه‌ها و شهرها آغاز کردند و امروز فرزندان رشید این سرزمین هر روز یک خاکریزی را تصرف می‌کنند و حامی بزرگی برای محرومان جهان هستند.

سردار قاآنی با بیان اینکه امروز مسیر شهادت طلبی و زندگی عزتمندانه ادامه دارد، گفت: فرزندان پرورش یافته در فرهنگ و مکتب شهیدان، برابر رژیم اشغالگر قدس ایستادگی کردند و هر جا که قدرت‌های استکباری حضور پیدا کرد، مردانی برابر آمریکا و رژیم اشغالگر قدس ایستادگی کردند.

وی با عنوان اینکه رژیم اشغالگر قدس نه تنها در مرزهای خویش اقدام به دیوارکشی کرده بلکه داخل شهرک هم از ترس جان حصارکشی کردند، اضافه کرد: روزانه ۱۵ عملیات علیه مواضع رژیم اشغالگر قدس انجام می‌شود.

فرمانده سپاه نیروی قدس با تاکید بر اینکه هر نقطه‌ای باشیم از جنایت آمریکا و رژیم اشغالگر قدس غافل نمی‌شویم، افزود: امروز رژیم اشغالگر قدس به اضمحلال رسیده است و فرزندان حزب الله در حال برنامه ریزی هستند تا با از بین بردن و ضربه زدن به این رژیم، آرزوی حضرت امام راحل را برآورده کنند و ما نیز پشتیبان و در کنار آنها هستیم.