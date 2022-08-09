امسال انگیزه بیشتری برای کسب مدال جهانی دارم

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر عبدی ملی‌پوش وزن ۷۲ کیلوگرم تیم کشتی فرنگی جوانان اعزامی به رقابت‌های جهانی در خصوص آخرین وضعیت خود گفت: فرنگی‌کاران حاضر در اردو تمام تمرینات را به خوبی پشت سر گذاشته‌اند و در حال حاضر در اردوی «تیپر» به سر می‌بریم تا برای حضور در مسابقات آماده شویم، امیدوارم همه خوش بدرخشند و بهترین نتیجه را کسب کنیم و من هم بتوانم ناکامی سال گذشته را جبران کنم.

عبدی با بیان اینکه سال گذشته نتوانسته به رغم حضورش در مسابقات جهانی بر روی سکو برود، گفت: آنچه سال قبل گذشت را با تمام شرایطش پشت سر گذاشتم و امسال با برنامه و انگیزه بیشتری برای ایستادن روی سکوی جهانی تلاش کردم تا یکی از بهترین سال‌های ورزشی‌ام باشد، ان‌شاءالله بتوانم مطلوب‌ترین نتیجه را بگیرم و مدال طلای مسابقات جهانی ۲۰۲۲ را کسب کنم.

آخرین اردوی تیم کشتی فرنگی جوانان برای حضور در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۲ بلغارستان روزهای ۱۰ تا ۲۵ مردادماه در خانه کشتی شهید ابراهیم‌هادی کمپ تیم‌های ملی برگزار می‌شود که اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: آرش نگهداری (فارس) – مهدی احدی (گیلان) – مهرزاد علوی (کرمان)

۶۰ کیلوگرم: سعید اسماعیلی (خوزستان) – امید احمدی (خوزستان)

۶۳ کیلوگرم: ایمان محمدی (خوزستان) - احمدرضا محسن نژاد (خوزستان)

۶۷ کیلوگرم: دانیال سهرابی (خوزستان) - عرفان ولی پور (لرستان)

۷۲ کیلوگرم: امیرعبدی (قم) – حسین شیخی (خوزستان)

۷۷ کیلوگرم: مسعود کاووسی (خوزستان) - جبار کاویان (مازندران)

۸۲ کیلوگرم: علیرضا مُهمدی (خوزستان) - حمیدرضا کشتکار (البرز)

۸۷ کیلوگرم: ابوالفضل چوپانی (آذربایجان شرقی) - یاسین یزدی (مازندران)

۹۷ کیلوگرم: علی عابدی درزی (مازندران) - یوسف مجنون (گلستان)

۱۳۰ کیلوگرم: فردین هدایتی (مازندران) مهدی حسین پور (مازندران)

سرمربی: حمید باوفا

مربیان: حسن حسین زاده – ملک محمد بویری – مهرداد اسفندیاری- مهدی علیزاده - روح الله دل انگیز

مشاور بدنسازی: دکتر بهمن میرزایی

ماساژور: محمدرضا صادقی