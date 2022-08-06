۹ میلیارد دلار تجارت غیر نفتی در تیر ماه/صادرات ۲۴ درصد رشد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرک در خصوص تجارت خارجی غیر نفتی کشور در چهارمین ماه سال اظهار داشت: در ۳۱ روز ماه تیر، ۱۰ میلیون و ۹۹۷ هزار تن کالا به ارزش ۸ میلیارد و ۹۴۷ میلیون دلار بین ایران و سایر کشورها تبادل شد که با وجود کاهش ۸ درصدی در وزن، از لحاظ ارزش ۱۹ درصد افزایش داشته است.

وی در خصوص سهم صادرات از تجارت غیرنفتی در تیرماه گفت: صادرات غیر نفتی کشور در این مدت یک ماهه، ۷ میلیون و ۹۹۲ هزار تن کالای ایرانی به ارزش ۴ میلیارد و ۱۷۱ میلیون دلار بوده که نسبت به تیر ماه ۱۴۰۰، ۲ درصد در وزن و ۲۴ درصد در ارزش افزایش داشته است.

لطیفی در خصوص میزان واردات در چهارمین ماه سال توضیح داد: در تیرماه امسال ۳ میلیون و ۵ هزار تن کالا که عمدتاً کالای اساسی و نهاده‌های تولید و دارو بودند به ارزش ۴ میلیارد و ۷۷۶ میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص و وارد زنجیره تأمین، تولید و توزیع شد که نسبت به مدت مشابه از لحاظ وزنی ۲۶ درصد کاهش، اما از لحاظ ارزش با ۱۵ درصد افزایش همراه بوده است.

سخنگوی گمرک در خصوص ۵ مقصد اول صادرات ایران در تیر ماه گفت: چین با خرید یک میلیارد و ۴۰۳ میلیون دلار، امارات با ۶۱۹ میلیون دلار، عراق با ۵۷۴ میلیون دلار، ترکیه با ۳۲۳ میلیون دلار و هند با خرید ۱۴۳ میلیون دلار کالا از ایران به ترتیب ۵ مقصد اول صادرات کالاهای ایرانی در تیر ماه بودند.

وی در خصوص ۵ کشور اول فروش کالا به ایران توضیح داد: در چهارمین ماه سال امارات با فروش یک میلیارد و ۴۴۹ میلیون دلار، چین با یک میلیارد و ۲۹۱ میلیون دلار، ترکیه با ۵۱۴ میلیون دلار، هند با ۳۴۷ میلیون دلار ۴ مبدأ خرید کالا از سوی ایران بودند و روسیه با فروش ۲۰۵ میلیون دلار جایگزین آلمان در رتبه پنجم مبدا واردات به ایران قرار گرفته است.