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۱۵ مرداد ۱۴۰۱، ۱۵:۴۵

گمرک ایران خبر داد؛

۹ میلیارد دلار تجارت غیر نفتی در تیر ماه/صادرات ۲۴ درصد رشد کرد

۹ میلیارد دلار تجارت غیر نفتی در تیر ماه/صادرات ۲۴ درصد رشد کرد

سخنگوی گمرک از تجارت غیرنفتی ۱۱ میلیون تنی کشور به ارزش ۹ میلیارد دلار در تیرماه خبر داد که نسبت به مدت مشابه با رشد ۱۹ درصدی همراه بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرک در خصوص تجارت خارجی غیر نفتی کشور در چهارمین ماه سال اظهار داشت: در ۳۱ روز ماه تیر، ۱۰ میلیون و ۹۹۷ هزار تن کالا به ارزش ۸ میلیارد و ۹۴۷ میلیون دلار بین ایران و سایر کشورها تبادل شد که با وجود کاهش ۸ درصدی در وزن، از لحاظ ارزش ۱۹ درصد افزایش داشته است.

وی در خصوص سهم صادرات از تجارت غیرنفتی در تیرماه گفت: صادرات غیر نفتی کشور در این مدت یک ماهه، ۷ میلیون و ۹۹۲ هزار تن کالای ایرانی به ارزش ۴ میلیارد و ۱۷۱ میلیون دلار بوده که نسبت به تیر ماه ۱۴۰۰، ۲ درصد در وزن و ۲۴ درصد در ارزش افزایش داشته است.

لطیفی در خصوص میزان واردات در چهارمین ماه سال توضیح داد: در تیرماه امسال ۳ میلیون و ۵ هزار تن کالا که عمدتاً کالای اساسی و نهاده‌های تولید و دارو بودند به ارزش ۴ میلیارد و ۷۷۶ میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص و وارد زنجیره تأمین، تولید و توزیع شد که نسبت به مدت مشابه از لحاظ وزنی ۲۶ درصد کاهش، اما از لحاظ ارزش با ۱۵ درصد افزایش همراه بوده است.

سخنگوی گمرک در خصوص ۵ مقصد اول صادرات ایران در تیر ماه گفت: چین با خرید یک میلیارد و ۴۰۳ میلیون دلار، امارات با ۶۱۹ میلیون دلار، عراق با ۵۷۴ میلیون دلار، ترکیه با ۳۲۳ میلیون دلار و هند با خرید ۱۴۳ میلیون دلار کالا از ایران به ترتیب ۵ مقصد اول صادرات کالاهای ایرانی در تیر ماه بودند.

وی در خصوص ۵ کشور اول فروش کالا به ایران توضیح داد: در چهارمین ماه سال امارات با فروش یک میلیارد و ۴۴۹ میلیون دلار، چین با یک میلیارد و ۲۹۱ میلیون دلار، ترکیه با ۵۱۴ میلیون دلار، هند با ۳۴۷ میلیون دلار ۴ مبدأ خرید کالا از سوی ایران بودند و روسیه با فروش ۲۰۵ میلیون دلار جایگزین آلمان در رتبه پنجم مبدا واردات به ایران قرار گرفته است.

کد مطلب 5557407

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    نظرات

    • IR ۲۲:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۵
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      نوش جون دولت و خصولتیها

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