خوشامدگویی سفیر هلند و تبریک کاپیتان تیم ملی به خرید پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس در آستانه شروع رقابت‌های لیگ برتر ایران خبر از توافق با «یورگن لوکادیا» مهاجم آیندهوون هلند داد تا تبدیل به یکی از مهم‌ترین انتقال‌های تابستان فوتبال ایران شود.

لوکادیا در حالی به جمع سرخپوشان پایتخت پیوست که سابقه درخشان او در تیم‌هایی همچون برایتون انگلیس، ویلهم هلند و… هواداران پرسپولیس را امیدوار به حل مشکل احتمالی گلزنی این تیم در بیست و دومین رقابت‌های لیگ برتر کند.

مهاجم هلندی پرسپولیس که احتمالاً از هفته سوم می‌تواند برای پرسپولیس بازی کند قبل از ورود به کشور با تبریک هم تیمی‌های سابق خود روبرو شد.

علیرضا جهانبخش کاپیتان تیم ملی ایران که سابقه همبازی شدن با او در برایتون انگلیس را دارد پس از حضور او در پرسپولیس با انتشار عکس این بازیکن در اینستاگرام شخصی خود، به ااو خوشامد گفت.

همچنین «فرانک مولن» سفیر هلند در ایران با انتشار توئیتی ورود لوکادیا را تبریک گفت. او درباره این انتقال نوشت: یورگن لوکادیا از حالا سرخ پوش است. به پرسپولیس خوش آمدی.

مولن که ظاهراً طرفدار پرسپولیس است، همچنین در پیام انگلیسی خود برای لوکادیا، از او خواست تا بهترین توانایی اش را در پرسپولیس نشان بدهد.

باید دید استقبال چهره‌های ورزشی و سیاسی از این بازیکن انگیزه‌های او برای موفقیت با پیراهن پرسپولیس را افزایش می‌دهد یا لوکادیا زمان زیادی را برای تطبیق با فرهنگ فوتبال ایران باید صرف کند تا بتواند به موفقیت‌های فردی در قالب تیم پرسپولیس برسد.