به گزارش خبرگزاری مهر، خالد مشعل رئیس دفتر جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در خارج در گفتگو با برنامه «طرف دیگر» الجزیره درباره مسائل مختلفی ابراز نظر کرد. وی از ادامه اختلافات میان گروه‌های فلسطینی ابراز تأسف کرد، همچنین ادعای مشارکت حماس در تحولات مرتبط با جنبش اخوان المسلمین را رد کرد و از مقامات ریاض خواست اعضای بازداشتی حماس در زندان‌های عربستان سعودی را آزاد کنند.

وی در بخشی از این گفتگو درباره روابط ایران و حماس به این مساله اذعان کرد که تصمیم خروج دفاتر حماس از سوریه بر روابط میان این جنبش فلسطینی و تهران تأثیر گذاشت و ایران از این بابت اقدام حماس را مورد سرزنش قرار داد.

خالد مشعل در ادامه تاکید کرد: البته روابط حماس با ایران هرگز لحظه‌ای قطع نشد و حمایت ایران از ما، با وجود شرایط سختی که آنها دارند، همچنان ادامه دارد.

وی افزود: روابط حماس با ایران تأثیری برای استقلال نظر ما ندارد و حماس تنها بر اساس منافع ملی فلسطینی‌ها تصمیمات راهبردی خود را اتخاذ می‌کند.

رئیس دفتر جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در خارج در ارتباط با روابط حماس و عربستان سعودی نیز ضمن اشاره به اینکه تغییر رفتار ریاض با حماس دلیل واضحی ندارد، افزود: حماس به هیچ کشور اهانت نکرده و در امور آنها دخالت نمی‌کند، من معتقدم مجازات نمودن حماس به این دلیل که راهکار مقاومت را برگزیده، اقدامی صحیحی نیست!

خالد مشعل در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به تلاش رژیم صهیونیستی برای ترور وی در سال ۱۹۹۷ و نجات وی از این حادثه، تاکید کرد: پس از این رخداد از اینکه از فیض شهادت محروم مانده ام، ناراحت شدم.

وی آرزوی برزگ خودش را رسیدن به فیض شهادت توصیف کرد و گفت: امیدوارم خدا پایان زندگی ام را شهادت قرار دهد.