واکنش حماس به عملیات زمینی رژیم صهیونیستی در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی حماس در خارج فلسطین اعلام کرد: هر عملیات زمینی که اسرائیل راه بیاندازد، همچون دام و تله‌ای برای ارتش اسرائیل خواهد بود. ارتش اسرائیل در گذشته عملیات‌های نظامی زمینی را تجربه کرده و دید که چگونه به ضرر خودش تمام شد، مقاومت فلسطین انباشتی از اراده و پایداری را در اختیار دارد.

وی در خصوص گسترش دامنه مقاومت اعلام کرد که مردم فلسطین خواهان آزادی هستند و تا زمانی که به آن دست یابند، دست نخواهند کشید.

خالد مشعل عنوان داشت که تصمیم مقاومت در گرو مداخله هیچیک از طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نیست.

وی در مورد نوع سلاح‌هایی که حماس از آنها استفاده می‌کند، گفت: ساخت سلاح‌ها در نوار غزه انجام می‌شود.

خالد مشعل در مورد احتمال مداخله حزب الله در نبرد کنونی عنوان داشت: این تصمیم به هر طرفی برمی‌گردد که بخواهد به رویارویی کنونی ملحق شود، ما برآورد امور را به خود طرف‌ها واگذار می‌کنیم.

وی ادامه داد: حماس و گروه‌های فلسطینی پیچیدگی‌های اوضاع را درک می‌کنند، ما از هیچکس نخواسته‌ایم که دخالت کند، اما امیدواریم که همگان به این نبرد ملحق شوند.

مشعل در مورد آتش بس عنوان داشت: همان طرفی که حملات را آغاز کرد، باید آن را متوقف کند، اسرائیل باید از مسجدالاقصی عقب نشینی کرده و شهرک نشین‌ها را خارج کند و تجاوز به غزه و کوچ اجباری ساکنان محله الشیخ جراح را متوقف سازد.

وی در مورد میانجی‌گری‌ها و نقش روسیه نیز گفت: تحرکاتی از جانب مصر و ترکیه انجام می‌شود، دولت آمریکا با طرف‌هایی که با حماس ارتباط دارند، در تماس است، همچنین تماس‌هایی با روسیه وجود دارد.

رئیس دفتر سیاسی حماس در خارج فلسطین تصریح کرد که نتانیاهو در بحران کنونی بیش از پیش غرق می‌شود.

مشعل در مورد توافق‌های عادی سازی میان کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی هم عنوان داشت: عادی سازی از چند سال قبل در حال انجام است، مساله‌ای که ضعف موضع عربی و رها کردن فلسطینی‌ها را نشان می‌دهد، اما فلسطینی‌ها به خودشان اتکا دارند، مردم فلسطین منتظر کسی نمی‌ماند.

مشعل در مورد تماس‌ها با سوریه نیز اظهار کرد: در حال حاضر تماس‌هایی با دمشق وجود ندارد. ما خواهان سوریه یکپارچه هستیم. امیدواریم که سوریه با ثبات شود.

وی در مورد رابطه حماس با تهران نیز گفت: این روابط عالی است. تهران در کنار حق فلسطین ایستاده است و ما به این سبب تشکر می‌کنیم.

مشعل ابراز امیدواری کرد که گفتگوی سعودی-ایرانی موفق شود.

وی افزود: ما در امور داخلی دیگر کشورها دخالتی نمی‌کنیم.

درباره عربستان و روابط حماس با ریاض هم گفت: عربستان کشور بزرگی است و مسئولیت عربستان در قبال فلسطین تاریخی است. ما روابط طولانی داشتیم و اخیراً فلسطینی ها بدون گناه بازداشت شده‌اند در حالی که آنها خدشه‌ای به عربستان وارد نکرده بودند. امیدواریم که عربستان به موضع معروف خود بازگردد و مانع تحرکات اسرائیل شود. اسرائیل اساس مشکل است نه بخشی از راه حل.