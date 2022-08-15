استان ایلام دبیرخانه سند راهبردی اربعین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید امامی روز دوشنبه در دیدار با امام جمعه مهران اظهار کرد: واقعیت این است که مرز مهران به خاطر تبلورش در سال‌های دفاع مقدس و قدمگاه زائران ایرانی و عراقی یک شهر، فرهنگی است.



وی تاکید کرد: زیارت اربعین رزمایش مقاومت در برابر تحریم، استکبار و فسادهای فرهنگی و سیاسی است، از طرفی تبلیغات دشمن علیه ایران در کشور عراق ناجوانمردانه است و باید با کار فرهنگی این مسئله برای مردم آن سرزمین تبیین شود.



امامی بیان کرد: مبلمان شهری مهران باید منطبق با پیاده روی عظیم اربعین باشد، تابلوهای ورودی و سازه‌های موقت می‌تواند با محتوای اربعین و ابزارهای تبلیغاتی ساخته شود.



وی افزود: روز استان‌ها در تقویم رسمی کشور به کمک شورای فرهنگ عمومی استان‌ها در حال طراحی و پیگیری است و روز استان ایلام هم از این قاعده مستثنی نیست.



امامی تبیین کرد: سند راهبردی ارتقای فرهنگی رویداد زیارت اربعین تصویب شده بود اما ابلاغ نکردیم تا اصلاحاتی در متن آن صورت گیرد، ظرف هفته‌های آتی با اصلاحات تازه تصویب خواهد شد که یک سند جامع فرهنگی و هویتی است، دبیرخانه دائمی ویژه برای پیگیری این سند استان ایلام خواهد بود.



وی گفت: تا خدمات مطلوب به زائران راه‌های دشواری در پیش داریم اما تاکید ما بر روی کارهای فرهنگی است، امیدواریم فعالیت‌هایی مانند تعزیه، اجرای سرود و ارائه آثار تجسمی در ایام اربعین بیش از سال‌های گذشته با برنامه‌ای منسجم اجرا شوند.



در پایان این نشست سید مجید امامی از صدیقه بشارتی به عنوان فعال قرآنی و فرهنگی شهرستان مهران تجلیل به عمل آورد.