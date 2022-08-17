به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدحسن عاملی شامگاه سه شنبه در نشست با فرمانده کل انتظامی کشور اظهار کرد: استان اردبیل جز استان‌های امن کشور است و نباید امن بودن استان باعث شود اعتبار تخصیصی به استان محدود و یا کاهش یابد.

وی محبوبیت اجتماعی را مایه مباهات و افتخار پلیس دانست و بیان کرد: آرامش و امنیت حاکم امروز در میهن، تجلی توانمندی، تخصص، اقتدار و صلابت پلیس است و امنیت به مثابه هوا از ضروریات زندگی و حیات بشر است که این موضوع اهمیت و قداست مأموریت‌های پلیس را نشان می‌دهد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل ادامه داد: دشمنان نظام اسلامی به بهانه‌های مختلف به دنبال ایجاد آشوب در جامعه هستند چرا که امروز ایران اسلامی را مانع بزرگی در برابر خواسته‌های نامشروع خود در منطقه و جهان می‌بینند.

آیت‌الله عاملی تصریح کرد: باید در قبال موضوعات انتظامی، امنیتی و ترافیکی مسئولیت‌سازی اجتماعی صورت گرفته و همه به این باور برسند که باید به وظایف و نقش خود در قبال تأمین و توسعه امنیت و آرامش فردی و اجتماعی و پیشگیری از جرایم به نحو شایسته عمل و مسئولیت‌پذیر باشند.

وی افزود: استکبار و ظالمان قرن‌ها منابع کشور را به یغما برده و چپاول کردند اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دیگر نتوانستند به اهداف شوم و پلید خود دست یابند و برای همین به دنبال توطئه علیه ملت و نظام اسلامی ایران هستند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل با قدردانی از تلاش‌ها و خدمات سردار حسینی و آرزوی موفقیت برای سرهنگ تقوی در کسوت فرمانده جدید انتظامی استان اردبیل، گفت: در کنار اقدامات خوب انتظامی، فرماندهی مرزبانی استان اردبیل نیز عملکرد و اقدامات مطلوبی داشته که جا دارد از طرف مسئولان استانی حمایت‌های لازم از این دو مجموعه انجام شود.